Službeno je, počinje vojni rok, MORH objavio sve detalje: Pozivi stižu do prosinca, ovo su sve informacije

Hrvatski sabor danas je usvojio izmjene i dopune Zakona o obrani te Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, čime se ponovno uvodi temeljno vojno osposobljavanje. Ministarstvo obrane će, nakon što zakon stupi na snagu, donijeti potrebne podzakonske akte za provedbu temeljnog vojnog osposobljavanja.

Od ukidanja obveznog vojnog roka prije 17 godina, približno 300 000 osoba, odnosno 17 generacija, nije prošlo nikakvu vojnu obuku. Cilj ovog programa jest opremiti mlade temeljnim vojnim vještinama, omogućujući im stjecanje znanja i sposobnosti ključnih u kriznim situacijama, čime se jača nacionalna sigurnost, objavio je MORH.

– Program temeljnog vojnog osposobljavanja oblikovan je prema najnovijim standardima i podržan najnovijom tehnologijom u skladu s izazovima i zahtjevima današnjeg vremena. Na godišnjoj razini planira se pozivanje oko 4000 novaka raspoređenih u pet naraštaja – stoji u priopćenju MORH-a.

U 2026. godini na temeljno vojno osposobljavanje bit će pozvani muškarci – vojni obveznici rođeni 2007. godine. Obveznici u dobi od 19 do 30 godina mogu biti iznimno upućeni sukladno zakonskim kriterijima, a također se mogu prijaviti i dragovoljno. Žene nisu obvezne, ali mogu dragovoljno pristupiti temeljnom vojnom osposobljavanju.

Prvi pozivi za zdravstvene preglede očekuju se do početka prosinca 2025. godine, a slat će ih područni odjeli za poslove obrane prema mjestu prebivališta novaka. Zdravstveni pregledi organizirat će se što bliže mjestu prebivališta novaka radi lakšeg pristupa sudionicima. Pregledom se utvrđuje zdravstvena sposobnost osobe. Obveznik može biti upućen na osposobljavanje, dobiti odgodu propisanu Zakonom do kraja 29. godine života ili biti oslobođen obveze pod uvjetima i na način propisan Zakonom. Za osobe koje se pozovu na prigovor savjesti, što je moguće nakon provedenog zdravstvenog pregleda, predviđena je opcija obavljanja civilne službe.

Prva generacija ročnika započet će temeljno vojno osposobljavanje početkom 2026. godine u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi. Obuka će trajati dva mjeseca i obuhvatit će temeljne vojničke vještine – od rukovanja osobnim naoružanjem i korištenja suvremene opreme, uključujući dronove, do pružanja prve pomoći i osnova samoobrane. Uz tehnička i taktička znanja, ročnici će učiti o ključnim vojnim operacijama Domovinskoga rata. Obuka će se provoditi kroz individualne i grupne aktivnosti koje potiču razvoj timskog duha, suradnje i osobne odgovornosti. Obuku će voditi iskusni instruktori Oružanih snaga Republike Hrvatske s dugogodišnjim iskustvom u radu s ročnicima na dragovoljnom vojnom osposobljavanju, pojasnio je MORH.

Ročnici ostvaruju pravo na mjesečnu plaću od oko 1100 eura neto te im se priznaje dva mjeseca radnog staža. Isto tako, ročniku koji je zaposlen prava iz radnog odnosa miruju i ima naknadu u visini plaće odnosno oko 1100 eura neto mjesečno te za vrijeme služenja temeljnog vojnog osposobljavanja ne može dobiti otkaz kod svojeg poslodavca. Točan iznos plaće odnosno naknade ročnika ovisit će o poreznim olakšicama i stopi poreza na dohodak u mjestu prebivališta.

Uz financijsku naknadu, ročnici imaju plaćene troškove prijevoza i dopusta te ostvaruju jednokratnu prednost pri zapošljavanju na neodređeno pod jednakim uvjetima u državnim tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Godišnji financijski učinak temeljnog vojnog osposobljavanja za Ministarstvo obrane iznosit će oko 23,7 milijuna eura.

Po završetku temeljnog vojnog osposobljavanja osobe se mogu prijaviti za djelatnu vojnu službu i graditi profesionalnu karijeru u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Oni koji nakon temeljnog vojnog osposobljavanja ne zasnuju radni odnos u Oružanim snagama Republike Hrvatske bit će raspoređeni u pričuvni sastav Hrvatske vojske u statusu razvrstanog pričuvnika.