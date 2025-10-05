Jedan Hrvat pronađen mrtav, za dvojicom se traga: 'Tijelo je pronađeno oko 150 metara ispod staze u provaliji'

Tri hrvatska planinara stradala su u nedjelju u lavini podno vrha Tosca u Julijskim Alpama u Sloveniji. Jedan od njih pronađen je mrtav, dok se dvojica još uvijek vode kao nestali. Do nesreće je došlo oko 10 sati, na 2275 metara visine. Trojica planinara krenula su iz Vodnikova doma, gdje su boravili s još četvoricom Hrvata, no odlučili su se uspeti unatoč lošim vremenskim prilikama. Oko 16 sati spasioci su pronašli tijelo jednog od nestalih. Bio je zatrpan duboko u snijegu, oko 150 metara ispod planinarske staze, u provaliji. "Pretpostavljamo da su druga dva planinara zatrpana lavinom niže u provaliji", izjavio je za N1 voditelj intervencije Miha Arh. Uslijed poboljšanja vremena, helikopter Slovenske vojske uspio je spustiti tijelo stradalog u dolinu. Za preostalom dvojicom potraga je prekinuta do daljnjega jer bi nastavak akcije ugrozio sigurnost spasilaca. Četvorica Hrvata koji su ostali u Vodnikovom domu, uspješno su se spustila do visoravni Pokljuke. Prema informacijama iz policijske uprave Kranj, radi se o planinarima iz Splita i okolnih mjesta, uključujući Solin, Kaštel Sućurac i Žrnovnicu.

Lavina se obrušila u području gdje je jutros padao gust snijeg, a slovensku Julijsku Alpama u ranim satima zahvatila je hladna fronta sa snježnim padalinama. Na mjestu nesreće snijeg je dosezao više od pola metra, a pripadnici slovenske Gorske službe spašavanja (GRZS) morali su se probijati kroz snijeg kako bi stigli do zatrpanih planinara. U akciji spašavanja sudjelovalo je više od 60 spasioca, uključujući timove iz Bohinja, Radovljice i Jesenica, uz pomoć spasilačkih pasa. Tijekom akcije spasioci su naišli i na dvojicu planinara iz Mađarske, koji su se spuštali iz Vodnikova doma. Oni su sigurno ispraćeni u dolinu.