Bijes u Bijeloj kući: Trumpov čovjek iz sjene izaziva pobunu među svojima

James Blair, 36-godišnji zamjenik šefa kabineta Bijele kuće, postao je ključna figura u drugom mandatu predsjednika Donalda Trumpa, djelujući kao njegova desna ruka u discipliniranju republikanskih zakonodavaca, oblikovanju političke agende i strategiji za međuizbore 2026. godine. Iako njegov službeni naslov možda ne otkriva puni opseg utjecaja, Blair je nezaobilazan u republikanskim krugovima. Sukob s republikanskim zastupnicima nije rijedak. Tijekom ljetnog sastanka u Bijeloj kući, Trump je oštro kritizirao predsjednika Kluba zastupnika za slobodu Andyja Harrisa zbog zabrinutosti oko zakona o porezima i potrošnji. Nakon što je Trump napustio prostoriju, Harris je svoj bijes usmjerio na Blaira, optužujući ga za pokušaj pronalaženja protukandidata na predizborima. Blair je smireno odgovorio: "Ja samo radim za predsjednika, gospodine", što nije bilo izravno poricanje. Bio je među sedam visokih dužnosnika, uključujući potpredsjednika i državnog tajnika, koji su predstavljali administraciju na nedavnom fotografiranju za Vanity Fair. Sam se časopisu opisao kao "psa s otpada". "Predsjednik se uvelike oslanja na njega", rekao je u intervjuu Russell Vought, direktor Ureda za upravljanje i proračun.

Blair, opisan kao intenzivan i vatren politički operativac s Floride, pridobio je Trumpovo povjerenje nakon kampanje 2024., koju je vodila Susie Wiles, sadašnja šefica osoblja Bijele kuće. Njih dvoje su prethodno radili za guvernera Floride Rona DeSantisa, ali su se razišli s njim. Blair je tijekom kampanje iskoristio svoje znanje o DeSantisu kako bi ga diskreditirao, a nakon pokušaja atentata na Trumpa u srpnju 2024. viđen je s pancirnim prslukom i pištoljem, piše The Wall Street Journal. Njegov stil rada je izravan i često kontroverzan Blair je bio ključan u osiguravanju podrške za Trumpov paket poreza i potrošnje, ograničivši pobune unutar stranke. Ipak, njegove taktike izazivaju otpor. Neki republikanci, poput zastupnice u mirovini Marjorie Taylor Greene, žalili su se na omalovažavajući pristup, dok drugi razmišljaju o umirovljenju kako bi izbjegli sukobe.

Blair se trenutno usredotočuje na međuizbore 2026., suočen s izazovima poput nezadovoljstva birača zbog visokih cijena i Trumpovog odbijanja prilagodbe ekonomske poruke. Njegov plan prekrajanja kongresnih karata, podržan od Trumpa, naišao je na mješovite rezultate. Dok je u Teksasu postignut uspjeh, u državama poput Kansasa i Indiane republikanski zakonodavci odbili su pritiske Bijele kuće, što je izazvalo prijetnje Trumpovih saveznika o političkim posljedicama. Ipak, Blair hoda po tankom ledu, balansirajući između Trumpove lojalnosti i potrebe za očuvanjem republikanske većine.