Drama u Sloveniji: Lavina zatrpala troje Hrvata

Ispod vrha Tosca u Julijskim Alpama aktivirala se lavina koja je zatrpala troje planinara. U tijeku je akcija spašavanja, a pozvani su policija i gorski spasioci. Prema prvim informacijama, troje hrvatskih državljana koji su ostavili grupu u Vodnikovom domu u Velom Polju vode se kao nestali. Informaciju je za 24ur.com potvrdila Policijska uprava Kranj.

Prema do sada poznatim informacijama, u Vodnikovom domu u Velom Polju nalazilo se sedam hrvatskih državljana. Četvero ih je tamo ostalo, dok je troje nastavilo put unatoč lošim vremenskim uvjetima. Navodno ih je odnijela lavina koja se aktivirala putem.

Akcija spašavanja je u tijeku, a u njoj sudjeluju gorske službe spašavanja Radovljice, Bohinja i Jesenica te policija. Helikopter zasad ne može letjeti zbog loših vremenskih uvjeta. Policija će javnosti dati više informacija kasnije.