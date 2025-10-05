Naši Portali
IŠLI SU PLANINARITI

Drama u Sloveniji: Lavina zatrpala troje Hrvata

Prema do sada poznatim informacijama, u Vodnikovom domu u Velom Polju nalazilo se sedam hrvatskih državljana. Četvero ih je tamo ostalo, dok je troje nastavilo put unatoč lošim vremenskim uvjetima

Ispod vrha Tosca u Julijskim Alpama aktivirala se lavina koja je zatrpala troje planinara. U tijeku je akcija spašavanja, a pozvani su policija i gorski spasioci. Prema prvim informacijama, troje hrvatskih državljana koji su ostavili grupu u Vodnikovom domu u Velom Polju vode se kao nestali. Informaciju je za 24ur.com potvrdila Policijska uprava Kranj.

Prema do sada poznatim informacijama, u Vodnikovom domu u Velom Polju nalazilo se sedam hrvatskih državljana. Četvero ih je tamo ostalo, dok je troje nastavilo put unatoč lošim vremenskim uvjetima. Navodno ih je odnijela lavina koja se aktivirala putem.

Akcija spašavanja je u tijeku, a u njoj sudjeluju gorske službe spašavanja Radovljice, Bohinja i Jesenica te policija. Helikopter zasad ne može letjeti zbog loših vremenskih uvjeta. Policija će javnosti dati više informacija kasnije.

Avatar Le-Freak
Le-Freak
12:18 05.10.2025.

Zasto se samo mora ici pendrati po planinama? Ne vidim nikakvu korist od toga. I zasto se mora pri losem vremenu ici kada je dobar dio grupe odlucio da je opasno?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

