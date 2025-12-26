Pogledajte ovo kinesko čudo: Otvoren najduži cestovni tunel na svijetu

Tunel Tianshan Shengli dug 22,13 km, opisan kao najduži tunel za brze ceste na svijetu, danas je otvoren za promet, prema izvješću kineske službene državne novinske agencije Xinhua. Nalazi se u kineskoj autonomnoj regiji Xinjiang Uygur, a proteže se ispod središnjeg dijela gorja Tianshan i dio je autoceste G0711 Urumqi–Yuli, koja je također danas otvorena za promet. Preusmjeravanjem prometa kroz tunel, projekt smanjuje putovanje koje je prije trajalo nekoliko sati preko planinskog terena na oko 20 minuta. Autocesta je namijenjena jačanju veza između urbanih središta sjevernog i južnog Xinjianga. Postojećim cestovnim mrežama također je povezan s glavnim gospodarskim regijama, uključujući Peking-Tianjin-Hebei, deltu rijeke Jangce, područje Velikog zaljeva Guangdong-Hong Kong-Macao i regiju Chengdu-Chongqing. Koridor je pozicioniran kao dio širih prometnih veza između istočnih gospodarskih područja Kine i zemalja diljem Euroazije.

Planinski lanac Tianshan proteže se otprilike 2500 km kroz središnji Xinjiang, odvajajući Urumqi na sjeveru od Korle na jugu, piše Tunnels And Tunnelling. S novom brzom cestom koja je sada u funkciji, vrijeme putovanja između dva grada smanjeno je s oko sedam sati na otprilike tri sata. Izgradnja brze ceste trajala je pet godina. Projekt obuhvaća 324,7 km i uključuje ukupna ulaganja od 46,7 milijardi juana (oko 5,60 milijardi eura). Dionica duga 11 km uključuje 14 mostova i pet tunela, što rezultira omjerom mostova i tunela većim od 90%. Sam tunel Tianshan Shengli dug je 22,13 km i doseže maksimalnu dubinu od 1.112,2 m. Prelazi preko 16 geoloških rasjednih zona i izgrađen je u uvjetima koji su uključivali visoko naprezanje tla, jaku seizmičku aktivnost, stroge ekološke zahtjeve, ekstremnu hladnoću i veliku nadmorsku visinu. Prolazeći kroz ledenjake, travnjake, šumovite doline, pustinju Gobi i močvare, autocesta je namijenjena podršci teretnom prometu, turizmu i bližoj ekonomskoj integraciji između sjevernog i južnog Xinjianga.