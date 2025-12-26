Naši Portali
UHVAĆEN RATNI ZLOČINAC

Crnogorska policija uhitila bivšeg poručnika JNA kojeg Hrvatska traži zbog ratnih zločina

Oznake hrvatske policije
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Damir Ramović/Hina
26.12.2025.
u 12:52

Kovačević je osuđen po zapovjednoj odgovornosti jer je, kako se navodi u presudi Županijskog suda u Splitu iz 2019. godine, „kao aktivni vojnik, poručnik JNA i zapovjednik voda mogao i trebao spriječiti zlostavljanje.”

Crnogorska policija uhitila je u petak M. K. (61), kojega Republika Hrvatska potražuje zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika, navodi se u priopćenju policije. Portal crnogorskog javnog servisa RTCG objavio je da se radi o Miloradu Kovačeviću. Uprava policije Crne Gore u priopćenju navodi da je Kovačević lociran u općini Zeta, nedaleko od Podgorice, te da je nakon uhićenja priveden sucu istrage Višeg suda u Podgorici na daljnje postupanje.

„U općini Zeta, u selu Bistrica, podgorička policija locirala je i lišila slobode M. K. (61), državljanina Republike Hrvatske, kojeg ta država potražuje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ratnog zločina”, navodi se u priopćenju crnogorske policije. Mediji u Podgorici podsjećaju da je Županijski sud u Splitu nepravomoćno 2019. godine u odsutnosti osudio Milorada Kovačevića, bivšeg poručnika JNA, na četiri godine i šest mjeseci zatvora zbog ratnog zločina nad ratnim zarobljenicima 5. listopada 1991. godine.

Kako su tada prenijeli mediji u Hrvatskoj, nekoliko hrvatskih policajaca zarobljeno je u Dubrovačkom primorju, u mjestu Majkovo, a Kovačević je kao zapovjednik voda vojne policije trebao odvesti zarobljenike u logor Bileću u Bosni i Hercegovini.

Međutim, tijekom puta prema Bileći petoricu ratnih zarobljenika zlostavljali su rezervisti. „Kamion se često zaustavljao kako bi se lokalnom stanovništvu pokazivali zatvorenici kao ‘trofeji’, uz stalna mučenja i udarce. Zbog toga su ratnim zarobljenicima utvrđene brojne ozljede (prijelomi rebara, ozljede kralježnice, prijelomi ruku i nogu, frakture lubanje), kao i trajni invaliditet”, navodi se, među ostalim, u optužnici. 

Kovačević je osuđen po zapovjednoj odgovornosti jer je, kako se navodi u presudi Županijskog suda u Splitu iz 2019. godine, „kao aktivni vojnik, poručnik JNA i zapovjednik voda mogao i trebao spriječiti zlostavljanje. Ne samo da to nije učinio, već je podržavao i ohrabrivao mučenje ratnih zarobljenika”.

Ključne riječi
Milorad Kovačević Hrvatska ratni zločin JNA

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Navijač
Navijač
14:11 26.12.2025.

Jel to jedan od onih što je počinio ratne zločine noseći na glavi "lijepu kapu" sa petokrakom , kako kaže gospodin yusipović i ekipa.

HŽalostanV
14:55 26.12.2025.

Crna Gora ne može u EU dok ne uhiti i kazni sve odgovorne za napade na Hrvatsku i plati ratnu odštetu !

