VELIKA AKCIJA

FOTO Objavljene prve fotografije s planine gdje su nestali Hrvati

05.10.2025.
u 15:48

Gorske službe su u pripravnosti, budući da imaju dojave o više skupina planinara zaglavljenih u domovima zbog lošeg vremena

Troje hrvatskih planinara nestalo je nakon što ih je zahvatila lavina podno vrha Tosc (2275 m) u Julijskim Alpama, a slovenska Gorska služba spašavanja (GRZS) trenutno provodi akciju potrage i izvlačenja. U Vodnikovom domu na Velom polju nalazilo se ukupno sedam hrvatskih državljana, četvero je ostalo u domu, dok su trojica, unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima, nastavila uspon, pri čemu ih je pogodila lavina.

Slovenska Gorska služba izvijestila je da je u potrazi trenutno angažirano više od 60 spasioca. Neža Bajželj iz Gorske službe rekla je da su spasitelji uspjeli doći blizu područja lavine, a spasilačka akcija se nastavlja. Pojasnila je da su tijekom pristupa mjestu nesreće naišli i na dvojicu državljana Mađarske koji su se spuštali s Vodnikovog doma. Dio spasitelja ih je preuzeo i sigurno vodi prema dolini.

Bajželj je dodala da su i druge postaje Gorske službe u pripravnosti, budući da imaju dojave o više skupina planinara zaglavljenih u domovima zbog lošeg vremena, kojima bi također mogla zatrebati pomoć. Uputila je i ozbiljno upozorenje svima koji u narednim danima planiraju odlazak u Julijske Alpe. "Količina oborina u visokogorju je velika, a rizik od pokretanja lavina je visok. Toplo preporučujemo da se ne posjećuju planine u nadolazećim danima", poruka je slovenske Gorske službe.

