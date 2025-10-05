Poznati alpinist o dramatičnoj situaciji u Sloveniji: 'Lavina je i prije tri godine zatrpala dvoje Hrvata. Tada je prognoza bila dobra'

Spasioci slovenske gorske službe spašavanja (GRZS) uspjeli su doći na područje lavine koja je u nedjelju, na planini Tosc, Julijskim Alpama, zatrpala troje hrvatskih planinara i za njima se traga, objavili su slovenski mediji pozivajući se na GRZS. U vrlo teškim uvjetima, prteći pola metra novonapadalog snijega, u akciji spašavanja sudjeluje oko 60 pripadnika GRZS-a, s timovima iz Bohinja, Radovljice i Jesenica. Prema dostupnim informacijama, prema Toscu je krenula grupa od sedam osoba, od kojih su četiri ostale u Vodnikovom domu u Velem Polju, a tri osobe su krenule dalje prema samom vrhu, usprkos lošim vremenskim uvjetima. GRZS je također priopćio da se četiri hrvatska planinara, koji su ostali u Vodnikovom domu, sada spuštaju sa spasiocima.

"Čak i kada je vremenska prognoza dobra, u visokom gorju treba biti vrlo oprezan, posebno početkom zimske sezone koje je ove godine došla vrlo rano i svako pogoršanje vremena može biti opasno", rekao je za Hinu Vladimir Dado Mesarić, iskusni alpInist koji je prošao svjetska gorja, od Alpi do Himalaje. Po njegovim riječima, "prvi snjegovi su vrlo nestabilni i promjene vremena mogu biti drastične". "Čak i kada je lokalna prognoza dobra, to vam ne jamči da će tako i biti na vrhu na koji ste krenuli", rekao je Mesarić, podsjetivši na lavinu koja je prije tri godine početkom zime u Turskom žlijebu, u Kamniškim Alpama, zatrpala dvoje hrvatskih alpinista koji su srećom preživjeli. Jedan od njih je tada zadobio vrlo teške ozljede. "A tada je prognoza bila dobra, sve su napravili kako treba. Bivakirali su, no tijekom noći ih je snijeg zameo, a pri spuštanju se na njih obrušila lavina", podsjetio je Dado, kako ga za zovu u alpinističkim krugovima. Tosc se nalazi u samom srcu Julijskih Alpa između Velikog Draškog vrha i Mišelj vrha. S vrha se pruža pogled prema Triglavu i na većinu okolnih vrhova oko Bohinja te na dolinu Krma.

Vodnikov dom se nalazi na 1817 metara nadmorske visine, nešto niže od Doma Planika (2408m), pod južnom stijenom Triglava, no ne zna se kojom je planinarskom stazom sedmeročlana ekipa hrvatskih planinara stigla na Vodnikov dom, ishodišnu točku uspona na Tosc. GRZS je upozorila planinare i alpiniste koji u narednim danima planiraju ture u Julijskim Alpama da su uvjeti u planimama izuzetno zahtjevni. "Količina oborina u visokom gorju je obilna, a rizik od pokretanja lavina je visok. Preporučujemo da se ne posjećuju planine u nadolazećim danima", poručeno je iz GRZS-a.