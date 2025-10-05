Plenković o tragediji u Sloveniji: 'Hrvatska je ponudila pomoć u daljnjoj potrazi, nastavlja se čim vremenski uvjeti to dopuste'

Nakon što je snježna lavina u slovenskim Julijskim Alpama danas pogodila skupinu hrvatskih planinara , premijer Andrej Plenković oglasio se o incidentu na društvenim mrežama. "Tijelo jednog planinara pronađeno je tijekom poslijepodneva, dok će se potraga za dvojicom nestalih planinara nastaviti čim vremenski uvjeti to dopuste. Ostali hrvatski planinari su na sigurnome", rekao je premijer.

Istaknuo je kako je razgovarao sa slovenskim premijerom Robertom Golobom te da su hrvatski ministri Davor Božinović, Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman u stalnom kontaktu s kolegama iz slovenske Vlade. "Zahvalni smo slovenskoj Gorskoj službi spašavanja (GRZS), policiji i svim žurnim službama na angažmanu i aktivnostima koje provode", naveo je u objavi.

Hrvatska je također ponudila pomoć u daljnjoj potrazi i spašavanju nestalih državljana kroz mehanizme civilne zaštite. Za pomoć su spremni timovi Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), helikopteri te drugi resursi MUP-a i MORH-a. "U ovim teškim trenucima izražavamo sućut obitelji poginulog planinara i nadu da će potraga za preostalom dvojicom hrvatskih državljana imati uspješan ishod", stoji u objavi premijera.