Vlasnik građevinske tvrtke prijetio, naručio hranu za radnike koju nije platio

Za prijetnju, prijevaru i prijevaru u gospodarskom poslovanju osumnjičen je 29-godišnjak s Krka. Kako je priopćila policija, sumnjiči ga se da je 11. srpnja 2019. u Malinskoj fizički napao i ozlijedio 41-godišnjaka kojem je pri tome i prijetio smrću.

Kada je počela istraživati taj događaj, policija je utvrdila da je 29-godišnjak od 17. listopada 2018. do 25. veljače 2019. godine od 68- godišnjakinje posudio 78.300 kuna, koje joj do danas nije vratio. Sumnjiči ga se i da je u lipnju 2019., kao vlasnik građevinskog obrta u Malinskoj usmeno dogovorio s vlasnicom ugostiteljskog objekta isporuku hrane za djelatnike njegove tvrtke u srpnju i kolovozu. Iako je 67-godišnja vlasnica ispunila dogovor i dostavljala hranu, on tu hranu nikada nije platio, oštetivši je za 15.000 kuna.