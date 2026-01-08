Lančani sudar kod Vrbovca, vatrogasci na terenu: Dim i ekstremna hladnoća vjerojatan uzrok nesreće

Na brzoj cesti između Svete Helene i Vrbovca u četvrtak navečer, nešto poslije 22 sata, dogodio se lančani sudar u kojem su sudjelovala četiri vozila. Prema prvim informacijama, u nesreći ima ozlijeđenih, no zasad nije poznato koliko ih je. Na mjesto nesreće upućene su vatrogasne ekipe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Blaževdol i DVD-a Sveti Ivan Zelina, kao i druge hitne službe. Svjedoci koji su se u tom trenutku zatekli na cesti opisali su za 24 Sata iznimno teške uvjete za vožnju. "Toliki je dim da se ne može gotovo ništa vidjeti. Vani je sad -14 stupnjeva i ne čudi me da su se sudarili. Bilo je samo pitanje vremena", rekao je jedan od svjedoka.

Vidljivost je drastično smanjena zbog gustog dima koji se širi s požarišta u mjestu Gaj kraj Vrbovca, gdje od srijede poslijepodne gori farma OPG-a Zdravka Pankretića. U požaru je zahvaćena velika hala u kojoj se nalazi oko 6000 bala sijena, a vatrogasci ih uklanjaju i gase jednu po jednu, što dodatno pojačava dim. "Zbog požara na farmi i dima zatvorena je dionica ŽC3034 Vrbovec-Martinska Ves-Luka-DC10. Obilazak: DC10 izlaz Prilesje-Luka-Vrbovec i obratno. Također se zatvara LC31056 Gaj-Luka", izvijestio je HAK. Kako neslužbeno doznaje 24 Sata, nadležne službe razmatraju i privremeno zatvaranje brze ceste u blizini Vrbovca zbog izrazito opasnih uvjeta.