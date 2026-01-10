Naši Portali
OPTUŽENI ZA RAZBOJSTVO I TEŠKU KRAĐU

Trojica pretukla i orobila taksista, a jedan od njih i dostavljaču pizze oteo novčanik s 1.270 eura

Policajci, policija
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
10.01.2026.
u 10:16

Zbog razbojništva i teške krađe, ODO Čakovec podigao je optužnicu protiv trojice muškaraca (19, 20 i 42 godine) koje se tereti da su 1. siječnja 2025. na području Međimurske županije napali taksista i otuđili mu mobitel i novčanik

Razbojništvo i teška krađa djela su koja se na teret stavljaju 20-godišnjaku, 19-godišnjaku i 42-godišnjaku protiv kojih je optužnicu podigao ODO Čakovec. Tereti ih se da su 1. siječnja 2025. u jednom mjestu na području Međimurske županije pozvali taksi. Kada ih je taksist dovezao na odredište, oni su izašli iz vozila, da bi potom 42-godišnjak više puta udario taksista po glavi dok su 19-godišnjak i 20-godišnjak iz taksija uzeli taksistov mobitel i novčanik u kojem je bilo 80 eura te kartice za točenje goriva. Ukupna šteta je bila 160 eura.

Nadalje, 20-godišnjaka se tereti da je 16. studenog 2024. u večernjim satima, u mjestu na području Međimurske županije, prilikom dostave pizze dostavljaču iz ruke istrgnuo novčanik u kojem je bilo 1.270 eura.
Ključne riječi
Međimurje policija krađa razbojništvo

