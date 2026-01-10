Veliki napad SAD-a na više ciljeva ISIS-a diljem Sirije

Američka vojska izvela je više napada u Siriji usmjerenih na vojnu skupinu Islamske države. Prema američkom Središnjem zapovjedništvu, veliki napadi izvedeni su oko 12:30 sati po istočnoameričkom vremenu. U izjavi je navedeno: "Ovi napadi dio su operacije Hawkeye Strike, koja je pokrenuta i najavljena 19. prosinca 2025. po nalogu predsjednika Trumpa, kao izravan odgovor na smrtonosni napad ISIS-a na američke i sirijske snage u Palmiri u Siriji 13. prosinca 2025. Ta zasjeda, koju je izveo terorist ISIS-a, rezultirala je tragičnom smrću dva američka vojnika i jednog američkog prevoditelja". U izjavi nije navedeno je li itko poginuo u napadima.

Foto: US CENTRAL COMMAND

"Današnji napadi usmjereni su na ISIS diljem Sirije kao dio naše trajne predanosti iskorjenjivanju islamskog terorizma protiv naših boraca, sprječavanju budućih napada i zaštiti američkih i partnerskih snaga u regiji. Američke i koalicijske snage ostaju odlučne u progonu terorista koji žele nauditi Sjedinjenim Državama. Naša poruka ostaje snažna: ako naudite našim borcima, pronaći ćemo vas i ubiti bilo gdje u svijetu, bez obzira koliko se trudili izbjeći pravdu", stoji u izjavi.