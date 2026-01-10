Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
OPERACIJA 'HAWKEYE STRIKE'

Veliki napad SAD-a na više ciljeva ISIS-a diljem Sirije

Foto: US CENTRAL COMMAND
1/5
Autor
Lorena Posavec
10.01.2026.
u 22:11

"Naša poruka ostaje snažna: ako naudite našim borcima, pronaći ćemo vas i ubiti bilo gdje u svijetu", stoji u izjavi

Američka vojska izvela je više napada u Siriji usmjerenih na vojnu skupinu Islamske države. Prema američkom Središnjem zapovjedništvu, veliki napadi izvedeni su oko 12:30 sati po istočnoameričkom vremenu. U izjavi je navedeno: "Ovi napadi dio su operacije Hawkeye Strike, koja je pokrenuta i najavljena 19. prosinca 2025. po nalogu predsjednika Trumpa, kao izravan odgovor na smrtonosni napad ISIS-a na američke i sirijske snage u Palmiri u Siriji 13. prosinca 2025. Ta zasjeda, koju je izveo terorist ISIS-a, rezultirala je tragičnom smrću dva američka vojnika i jednog američkog prevoditelja". U izjavi nije navedeno je li itko poginuo u napadima.

Foto: US CENTRAL COMMAND

"Današnji napadi usmjereni su na ISIS diljem Sirije kao dio naše trajne predanosti iskorjenjivanju islamskog terorizma protiv naših boraca, sprječavanju budućih napada i zaštiti američkih i partnerskih snaga u regiji. Američke i koalicijske snage ostaju odlučne u progonu terorista koji žele nauditi Sjedinjenim Državama. Naša poruka ostaje snažna: ako naudite našim borcima, pronaći ćemo vas i ubiti bilo gdje u svijetu, bez obzira koliko se trudili izbjeći pravdu", stoji u izjavi.
Ključne riječi
Sirija ISIS SAD

Komentara 6

Pogledaj Sve
DI
Dimnjačar
22:28 10.01.2026.

To je NEMOGUĆE ,jer svrgavanjem Bashara Al Assada ,legalnog predsjednika Republike Sirije, Zapad je tamo doveo mir, demokraciju i prosperitet! I Hrvatska je također u tome sudjelovala.To kaj sada Alepo izgleda ko Vukovar 91. i kaj se kolje po ulicama,kaj Sirija ( kao ni Libija ,sutra Iran) više ne postoji kao funkcionalna država, ha ,pojeli magarci vuka.

Avatar Navijač
Navijač
22:53 10.01.2026.

Demokracija je za dekadentne tetkice , samo rokaj te gadove.

Avatar Franko15
Franko15
22:15 10.01.2026.

bravo. samo rokajte po kozohebima !!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!