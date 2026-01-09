Dvaput ugrizao policajca, drugog udario u prsa, a žena ih udarala po glavi

Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv 35-godišnjaka i 39-godišnjakinje zbog kaznenog djela prisile prema službenoj osobi i kaznenog djelo prijetnje.

- Postoji osnovana sumnja da su 34-godišnjak i 38-godišnjakinja 29. studenoga 2025. u večernjim satima, u mjestu na području Međimurske županije, tijekom postupanja policijskih službenika Policijske uprave međimurske prema 34-godišnjaku zbog počinjenja prometnih prekršaja, najprije 34-godišnjak policijskim službenicima prijetio ubojstvom, nakon čega je jednog policijskog službenika dva puta ugrizao, a drugog dva puta udario u prsa. Za to vrijeme je 38-godišnjakinja je negodovala i vikala na policijske službenike, nakon čega ih je počela udarati po glavi i tijelu nanijevši im time tjelesne ozljede - kažu u Općinskom državnom odvjetništvu u Čakovcu.