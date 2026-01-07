Naši Portali
PIJAN S PUŠKOM ŠETAO SESVETAMA

Tvrdi da je kvart u kojem živi opasan, pa je uz bocu pelinkovca sa sobom u pseći park ponio i - pušku

Zagreb: Prazna lova?ka puška, ilustracija
Boris Scitar/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Ivana Jakelić
07.01.2026.
u 16:00

- Zadnje dvije godine previše pijem, te je sada krajnje vrijeme da se odem liječiti - kazao je 23-godišnjak istražiteljima

Iza rešetaka Remetinca završio je 23-godišnjak kojeg je prije koji dan, policija zatekla kako tijekom noći s puškom u ruci hoda Sesvetama. Vidjeli su ga građani, koji su pozvali policiju, a kada je interventna policija došla do mjesta gdje je viđen, utvrdili su i da je bio alkoholiziran. Kasnije mu je izmjereno 1,43 promila alkohola u krvi, a nakon što je uhićen istražiteljima je ispričao kako je te večeri popio četiri pelinkovca, i nakon toga još nekoliko gemišta. Zatim je još kupio i litru pelinkovca pa otišao u obližnji pseći parkić. - Zadnje dvije godine previše pijem, te je sada krajnje vrijeme da se odem liječiti - kazao je 23-godišnjak istražiteljima.

Branio se i da je kvart u kojem živi, po njegovom mišljenju opasan, zbog čega je, kako je kazao, prije nekog vremena nabavio pušku marke Crvena zastava M-56. Držao ju je na stubištu zgrade, te ju je ponio sa sobom kada je krenuo u pijanu, noćnu šetnju. Istražiteljima je kazao i da ima problema s bivšom djevojkom, no sve što je kazao nije ga spasilo da ne završi u Remetincu. Istražni zatvor mu je određen zbog opasnosti od pomaljanja djela, a sumnjiči ga se za nezakonito posjedovanje oružja za što je zapriječena kazna do tri godine zatvora.
Ključne riječi
policija oružje puška

