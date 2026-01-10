Policija zaplijenila novac od Talijana, a onda je nestao iz sefa: Optužena bivša pomoćnica načelnika

D.N. (51), koja je u inkriminirano vrijeme bila pomoćnica načelnika za kriminalističku policiju u V. PP u Zagrebu optužena je za pronevjeru, a tužiteljstvo u optužnici za nju traži uvjetnu kaznu od sedam mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Prema optužnici, ona je od 29. rujna 2014. do 29. lipnja 2018. bila pomoćnica načelnika i kao takva zadužena za novac od corpore u sefu. Tužiteljstvo tvrdi da joj je Lj. O. predala 2,850 kuna nakon što je 30. srpnja 2014. u hotelu Tomislavov dom mrtav nađen talijanski državljanin. Riječ je bila o novcu koji je kod njega nađen i on je postao dokaza, koji j trebao biti pohranjen u sefu. Prema optužnici, D.N. se tereti da je bila svjesna da s tim novcem ne smije raspolagati, no kada su Talijanovi rođaci tražili povrat tog novca, u sefu ga nije bilo.

Tijekom istrage D.N. je negirala to što je se tereti te je navela da je u inkriminirano vrijeme ona bila na porodiljnom, da nema veze s s tim spisom, a nijekala je i da joj je Lj. O. predala novac. Kazala je i da nema potvrde da je novac predan njoj, no ima potvrde da je predan policajcu koji bi trebao imati ključ od corpore, no nema ga. Navela je i da iz evidencijske liste proizlazi da je drugi policajac, a ne Lj. O. predao taj novac u corporu.

- Protiv mene se vodio i disciplinski i upravni postupak u kojima sam oslobođena. Krajem 2013. otišla sam na porodiljni, a ključ od sefa je do studenog 2014. dužio drugi čovjek, pa nisam imala veze s predmetima u tom sefu. Kada me Lj. O. 5. srpnja 2014. tražila predmete iz sefa, sastavila sam izvješće i otišla na godišnji, a kada sam se vratila, načelnik mi je rekao da tražim novo radno mjesto. Radila sam do studenog 2014. kada sam suspendirana, a u Heinzelovoj su me tri sata ispitivali tražeći da im kažem gdje je novac i s kim sam ga podijelila - branila se D.N.

Ispada da je za nju kobno bilo to što iz rezultata poligrafskog testiranja proizlazi da bi ona za razliku od Lj. O, mogla biti počiniteljica. No poligrafsko testiranje ne može biti korišteno kao dokaz na sudu. Iz optužnice proizlazi i da je glavni dokaz protiv D.N. to što je ona kao pomoćnica načelnika bila zadužena za sef i imala ključ, iako nitko zapravo ne zna kada i kako je novac nestao jer je pohranjen 2014., a odvjetnici su povrat tražili koju godinu kasnije. Na koncu im je u rujnu 2018. i vraćen, jer su D.N., LJ.O. i još jedna policajac skupili iznos te ga predali, "kako postaja ne bi došla na loš glas". Za tužiteljstvo je bitno i to što, iako nitko od ispitanih svjedoka nije vidio da novac predan D.N. i da ga je ona pohranila u sef, iako nema potvrde da joj je predan, svjedoci iskazuju da se "novac iz corpore uvijek predavao i čuvao u uredu pomoćnice načelnika, a D.N. je bila pomoćnica načelnik". To, uz iskaz LJ.O koja decidirano tvrdi da je novac predala D.N., iako nema ni potvrde ni svjedoka za te tvrdnje, za tužiteljstvo je dokaz da je D.N. koristila i potrošila novac.