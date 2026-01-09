Optuženi da su bolnicu u Popovači oštetili za 150.000 eura

Marina Kovač, bivša ravnateljica Neuropsihijatrijske bolnice "Dr. Ivan Barbot" u Popovači, optužena je za zloporabu položaja i ovlasti te utaju poreza, a optužnicu je protiv nje podignuo ŽDO Sisak. S njom su suoptuženi i Darko Dumbović, sin bivšega gradonačelnika Petrinje Darinka Dumbovića, kojeg se tereti za poticanje na zloporabu položaja, i Emil Solenički, počasni konzul Moldavije, kojeg se tereti za poticanje na zloporabu položaja i krivotvorenje isprave. Prema optužnici, Marinu Kovač tereti se da je kao ravnateljica bolnice od 18. kolovoza 2020. do 16. kolovoza 2021. u postupcima jednostavne nabave robe, na traženje i u dogovoru s Dumbovićem, svojim postupcima omogućila da njegova tvrtka dobije te poslove iako je to bilo protivno načelu tržišnog natjecanja. Tereti je se da je osigurala da ponude Dumbovićeve tvrtke budu fiktivno najbolje te da ta tvrtka bude predložena za sklapanje ugovora jer je imala ekonomski najpovoljniju ponudu. Prema optužnici, Marinu Kovač tereti se da je sklopila ugovore s Dumbovićevom tvrtkom na temelju kojih je bolnica njegovoj tvrtki platila po višestruko višim cijenama od tržišnih, pri čemu je bolnica oštećena za 18.152 eura.

Nadalje, Marinu Kovač tereti se da je od 25. siječnja 2021. do 9. veljače 2023. u postupcima jednostavne nabave, na traženje i u dogovoru sa Soleničkim, koji je direktor jedne tvrtke, omogućila da njegova tvrtka dobije te poslove. Tereti je se da je donijela odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave i naložila slanje poziva tvrtki Soleničkog te još dvjema tvrtkama čija joj je imena on dostavio. Pozivi su poslani na njihove e-mail adrese, a Soleničkog se tereti da je neovlašteno u ime te dvije druge tvrtke sastavio ponude koje su bile više od ponude njegove tvrtke. Time je, tvrdi tužiteljstvo, fiktivno prikazao da je ponuda njegove tvrtke najpovoljnija iako su cijene bile višestruko veće od realnih tržišnih cijena. Nakon toga Marina Kovač, kako je se tereti, sklopila je ugovor s njegovom tvrtkom i na temelju tih ugovora bolnica je platila tvrtki Soleničkog 131.734 eura, za koliko je i oštećena.

Marinu Kovač tereti se i da od 1. siječnja 2022. do 28. veljače 2023. nije prijavila stvarno prebivalište i mjesto življenja, već je imala fiktivno prebivalište pa je tužiteljstvo tereti da 2022. nije platila 2866 eura prireza. Osim toga, tereti je se i da je od 3. lipnja 2018. do 4. kolovoza 2023., putujući u privatne svrhe, plaćala cestarinu ENC uređajima na teret bolnice. Tužiteljstvo u optužnici traži da se tvrtki koja je oštetila bolnicu oduzme protupravno stečena imovinska korist od ukupno 149.886 eura.