Iz Bruxellesa upozoravaju: Jedan hrvatski objekt mogao bi se prvi naći na udaru

Stabilna i sigurna opskrba energijom postaje jedno od ključnih pitanja europske sigurnosti. Ako Europa želi razvijati snažnu i otpornu obrambenu industriju, energija više ne može biti promatrana isključivo kao tržišna roba, nego kao strateška infrastruktura od nacionalnog interesa. Na to upozorava analiza pripremljena za Europski parlament, koju Lider izdvaja kao posebno relevantnu u aktualnom geopolitičkom kontekstu.

Dok su energetske politike godinama bile vođene prvenstveno cijenama, konkurentnošću i ciljevima zelene tranzicije, dokument jasno poručuje da takav pristup više nije dovoljan. Države koje energiju i dalje promatraju isključivo kroz tržišnu prizmu izložene su povećanim sigurnosnim rizicima. Posebno se naglašava ranjivost ključne infrastrukture poput plinovoda, elektroenergetskih mreža i LNG terminala, koji su postali legitimne mete u suvremenim hibridnim sukobima.

Energetska sigurnost i obrambena industrija danas su neraskidivo povezane. Svaki poremećaj u opskrbi električnom energijom ili gorivima izravno se prelijeva na proizvodnju oružja, vojne logističke sustave i operativnu spremnost. U trenutku kada europska obrambena industrija bilježi rekordne narudžbe i politički pritisak da ubrza proizvodnju, stabilna energija postaje preduvjet kontinuiteta rada.

Analiza upozorava i na strukturni paradoks europske obrane. Iako se vojske ubrzano digitaliziraju i uvode napredne tehnologije, one i dalje u velikoj mjeri ovise o fosilnim gorivima, osobito u zrakoplovstvu i teškoj mehanizaciji. Istodobno, rafinerijski kapaciteti unutar Europske unije se smanjuju, čime raste ovisnost o globalnim opskrbnim lancima koji su sve nestabilniji i izloženiji geopolitičkim pritiscima. S druge strane, moderni obrambeni sustavi donose i novi energetski izazov, masovnu elektrifikaciju. Dronovi, radarski sustavi, zapovjedne mreže i podatkovni centri zahtijevaju stalnu i pouzdanu opskrbu električnom energijom. Iskustva iz Ukrajine pokazala su koliko brzo napadi na elektroenergetsku infrastrukturu mogu ugroziti vojnu učinkovitost i ukupnu sigurnost države.

Za poslovni sektor posebno je zanimljiv dio analize koji se odnosi na tehnologije s dvojnom namjenom. Obrambena industrija sve se više prepoznaje kao potencijalni pokretač inovacija u području obnovljivih izvora energije, pohrane energije i energetske učinkovitosti. Razvoj mikro-mreža, naprednih baterijskih sustava i prijenosnih energetskih rješenja može istodobno povećati vojnu autonomiju i otvoriti novi investicijski ciklus u energetici i industriji.

Za Hrvatsku su ove poruke posebno važne. LNG terminal na Krku i ostali ključni energetski objekti više nisu samo gospodarski projekti, nego strateški resursi s jasnom sigurnosnom dimenzijom. Njihova zaštita i integracija u širi sigurnosni sustav postaju pitanje dugoročne stabilnosti, ne samo energetskog sustava nego i industrije u cjelini.