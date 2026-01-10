Naši Portali
DRŽAVA MORA PLATITI ODŠTETU

Sin sutkinje zlostavljan i silovan u Remetincu: Sud utvrdio propuste, Ministarstvo odbacilo odgovornost

Zagreb: Ulaz u zatvor Remetinec
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
10.01.2026.
u 08:19

U kaznenom postupku dvojica mlađih punoljetnika pravomoćno su osuđena zbog silovanja i teškog zlostavljanja

Općinski građanski sud u Zagrebu nepravomoćno je presudio da je u slučaju teškog mučenja i zlostavljanja tada 24-godišnjeg pritvorenika u Zatvoru u Zagrebu došlo do propusta u zatvorskom sustavu, zbog čega Republika Hrvatska mora isplatiti odštetu od 6.851 eura.

Kako doznaje Jutarnji list, žrtva je sin zagrebačke sutkinje koji je u remetinečkoj ćeliji broj 13 dva tjedna bio izložen brutalnom fizičkom, psihičkom i seksualnom nasilju od strane cimera. Napadi su, prema pravomoćnoj kaznenoj presudi, bili motivirani činjenicom da je njegova majka prethodno osudila jednog od zlostavljača na zatvorsku kaznu.

Iz Ministarstva pravosuđa poručili su za Jutarnji list da su, nakon što je zlostavljanje prijavljeno 30. siječnja 2016., službenici postupali pravodobno i u skladu s propisima te da su o svemu obaviještena nadležna tijela. Žrtva je odmah liječnički zbrinuta i hospitalizirana.  U kaznenom postupku dvojica mlađih punoljetnika pravomoćno su osuđena zbog silovanja i teškog zlostavljanja. Jedan je osuđen na godinu dana zatvora, a drugi na tri godine. Presuda je postala pravomoćna 2022. godine, no jedan od osuđenih u međuvremenu je preminuo, dok je drugi kaznu odslužio u Lepoglavi.

Žrtva je tijekom kaznenog i parničnog postupka detaljno opisala višednevno mučenje: od premlaćivanja, paljenja kože, rezanja žiletom i prisilnog konzumiranja raznih supstanci, do seksualnog zlostavljanja i prijetnji napadom na majku ako ikome progovori. Njegovu je priču potvrdio i bivši cimer iz ćelije, koji je svjedočio o sustavnom nasilju i prikrivanju zlostavljanja od strane napadača.

Posebno potresno svjedočenje dala je i majka žrtve, sutkinja, koja je po izlasku sina iz pritvora zatekla teško traumatiziranog, fizički iscrpljenog i preplašenog mladića. Sin joj je tada rekao da je boravak u istražnom zatvoru za njega bio poput logora, nakon čega je hospitaliziran i 18 dana liječen zbog posljedica zlostavljanja.

Ključne riječi
maltretiranje zatvor Remetinec

