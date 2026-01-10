Skrivena prijetnja vreba iz misteriozne vojne baze otkrivene duboko ispod ledenog pokrova Grenlanda

Znanstvenici upozoravaju na ozbiljan ekološki rizik od napuštene američke vojne baze Camp Century, poznate kao "grad pod ledom", koju je NASA-in radar slučajno ponovno otkrio 2024. godine duboko ispod grenlandskog ledenog pokrova. Kako se led ubrzano topi zbog klimatskih promjena, postoji opasnost da će otrovni otpad, uključujući kemikalije, dizelsko gorivo, PCB spojeve i radioaktivne materijale dospjeti u okoliš. Baza Camp Century izgrađena je u tajnosti krajem 1950-ih kao dio hladnoratovskog projekta Project Iceworm, koji je predviđao smještaj nuklearnih raketa ispod leda. Imala je tunele, bolnicu, crkvu, kazalište i trgovinu, a pokretao ju je mali nuklearni reaktor.

Napuštena 1967. godine, baza je sada zakopana oko 30-38 metara ispod površine, na području dugom oko 1,1 km i širokom 0,5 km. Prema procjenama istraživača iz CIRES-a (Kooperativni institut za istraživanje znanosti o okolišu) sa Sveučilišta Colorado Boulder, na lokaciji ostaje oko 9200 tona fizičkog otpada, 200.000 litara dizelskog goriva, značajne količine toksičnih PCB-a (povezanih s rakom i oštećenjem imunološkog sustava) te niske razine radioaktivnog otpada iz reaktorskog sustava hlađenja, piše Daily Mail.

Modeli pokazuju da bi površinsko topljenje moglo otkriti otpad do 2090. godine ili kasnije, ovisno o emisijama stakleničkih plinova. Iako se tuneli i dalje urušavaju i duboko zakopavaju, tekući otpad predstavlja veći rizik. Pitanje Camp Centuryja dobiva novu dimenziju u svjetlu aktualnih napetosti na Arktiku. Predsjednik Donald Trump ovog tjedna ponovno ističe potrebu za američkom kontrolom nad Grenlandom zbog nacionalne sigurnosti, navodeći prisutnost ruskih i kineskih brodova u regiji. Međutim, znanstvenici naglašavaju da prava sigurnosna prijetnja nije vojna, već ekološka – zagađenje uzrokovano klimatskim promjenama.

Odgovornost za čišćenje ostaje sporna između SAD-a, Danske i autonomne vlade Grenlanda. Sporazum o obrani iz 1951. nije predvidio klimatske promjene, a Grenland traži da Danska preuzme troškove sanacije. Ovo bi mogao biti jedan od prvih međunarodnih sukoba izazvanih klimatskim promjenama, gdje topljenje leda otkriva davno zaboravljeni otrovni otpad. Slični rizici postoje na drugim napuštenim arktičkim lokacijama.