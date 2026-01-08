Teška nesreća u Buićima: Automobil izletio s ceste, jedna osoba poginula

Danas oko 21.45 sati, u naselju Buići na području Stancije Kaligari dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala nakon što je vozilo sletjelo s ceste, doznaje Glas Istre iz PU istarske. Na mjestu nesreće provodi se očevid, a dolazak je najavio i nadležni državni odvjetnik kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije. Zbog nesreće je državna cesta DC 302 zatvorena za sav promet, koji se trenutačno odvija obilaznim pravcima preko Vrsara, Svetog Lovreča i Baderne.
