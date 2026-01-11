VIDEO Stravična svjedočanstva iz iranskih bolnica, nemaju više mjesta za mrtve: 'Tijela slažu na gomilu'

Nasilni protuvladini prosvjedi nastavljeni diljem Irana

Bolnice su preopterećene, velik broj teško ranjenih

Deseci poginulih, tisuće uhićenih prosvjednika

Vlasti prijete silom

7:30 - U međuvremenu su se prosvjedi u znak potpore iranskim prosvjednicima održali ispred veleposlanstva te zemlje u Londonu, kao i diljem Europe. Snimke objavljene na društvenim mrežama pokazale su da se jedan prosvjednik popeo na balkon i uklonio iransku zastavu, zamijenivši je bivšom carskom zastavom. Metropolitanska policija priopćila je da je upoznata s incidentom te dodala: „Policijski službenici nalaze se na terenu, a dodatne snage upućuju se kako bi se spriječili mogući neredi.” Dodali su da su prije 17.30 sati uhitili dvije osobe: jednu zbog teškog neovlaštenog ulaska i napada na hitnog djelatnika, a drugu zbog teškog neovlaštenog ulaska.

The moment Spiderman tore down the Islamic Republic flag at Iran's embassy in London, and raised the lion and sun flag 💪



pic.twitter.com/2C2QSavLl6 — Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 10, 2026

6:40 - Masovni protuvladini prosvjedi koji već tjednima potresaju Iran doveli su zdravstveni sustav na rub kolapsa. Medicinsko osoblje iz najmanje tri iranske bolnice ispričalo je za BBC da su njihove ustanove preplavljene mrtvim i teško ranjenim prosvjednicima, dok nasilje na ulicama ne jenjava. Jedan medicinar iz bolnice u Teheranu rekao je za BBC da su liječnici svjedočili stravičnim prizorima. „Bilo je izravnih hitaca u glave mladih ljudi, ali i u prsa i srce. Mnogi nisu ni stigli do bolnice“, ispričao je. Prema njegovim riječima, broj žrtava bio je toliko velik da mrtvačnice nisu imale dovoljno prostora, pa su tijela slagana jedno na drugo, čak i u bolničkim molitvenim prostorijama.

Prema svjedočenjima zdravstvenih djelatnika koji su kontaktirali BBC, među ranjenima i ubijenima uglavnom su mladi ljudi u dobi od 20 do 25 godina. Dvoje medicinskih radnika navelo je da su liječili prosvjednike s ranama od pravog streljiva, ali i od sačme, koju iranske snage sigurnosti često koriste tijekom sukoba s demonstrantima. Posebno alarmantna situacija zabilježena je u teheranskoj bolnici Farabi, glavnom specijaliziranom centru za liječenje očnih ozljeda. Jedan liječnik rekao je za BBC da je bolnica prešla u krizni režim rada, svi nehitni zahvati i operacije su obustavljeni, a osoblje je hitno pozvano kako bi se nosilo s velikim brojem ranjenih, od kojih su mnogi pogođeni u oči.

Several government offices and other buildings burn tonight in the Nezam Abad Neighborhood of Central Tehran, set ablaze by crowds of anti-government protesters estimated to be in the hundreds of thousands across the capital of Iran. pic.twitter.com/n4lnAu0bpL — OSINTdefender (@sentdefender) January 10, 2026

Slična svjedočanstva stižu i iz drugih dijelova zemlje. Liječnik iz Kashana u središnjem Iranu rekao je BBC-ju da je tijekom nereda zaprimljen velik broj prosvjednika s teškim ozljedama oka. „Vidio sam osobu pogođenu u oko, pri čemu je metak izašao na stražnjem dijelu glave“, ispričao je jedan liječnik iz medicinskog centra u Teheranu, dodajući da su vrata bolnice u jednom trenutku nasilno probijena kako bi unutra unijeli već preminulog ranjenika.

BBC Persian potvrdio je identitete 26 poginulih osoba, među kojima je i šestero djece, dok se vjeruje da je stvarni broj mrtvih i ranjenih znatno veći. U gradu Rashtu, prema podacima koje je BBC dobio iz bolničkih izvora, u petak navečer u bolnicu Poursina dovezeno je čak 70 tijela. Mrtvačnica je bila puna, pa su tijela morala biti odnesena drugdje. Iz bolnice je također potvrđeno da su vlasti od obitelji tražile sedam milijardi rijala kako bi im tijela bila predana na ukop.

U prosvjedima su, prema podacima organizacija za ljudska prava, poginuli i pripadnici snaga sigurnosti – njih najmanje 14. Iranske vlasti, međutim, tvrde da u Teheranu u petak navečer nije bilo smrtno stradalih, iako priznaju da je zapaljeno 26 zgrada, uz veliku materijalnu štetu. Prosvjedi su započeli prije dva tjedna u Teheranu zbog teške ekonomske situacije, a potom su se proširili na više od 100 gradova i mjesta diljem zemlje. Snimke koje izlaze iz Irana, a koje prenosi BBC, prikazuju masovne izlazak građana na ulice, zapaljena vozila i zapaljene državne zgrade, uključujući jednu u Karadžu, nedaleko od glavnog grada.

Iranska vojska objavila je da će se priključiti snagama sigurnosti u „obrani javne imovine“, dok je Nacionalno vijeće za sigurnost uputilo upozorenje da će protiv, kako navode, „naoružanih vandala“ biti poduzete odlučne zakonske mjere. Situaciju dodatno komplicira gotovo potpuna internetska blokada uvedena u četvrtak navečer, zbog čega je neovisno provjeravanje informacija izuzetno otežano. BBC i ostale međunarodne medijske kuće trenutačno ne mogu izvještavati s terena u Iranu.

U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države poručile su da bi daljnja ubojstva prosvjednika mogla izazvati vojni odgovor. Iranske vlasti optužile su Washington da stoji iza, kako tvrde, pretvaranja mirnih prosvjeda u „nasilne subverzivne činove“. Američki predsjednik Donald Trump reagirao je porukom na društvenim mrežama u kojoj je napisao da Iran „gleda prema slobodi, možda više nego ikada prije“, te da su SAD „spremne pomoći“. Svjedoci prosvjeda u Teheranu rekli su za BBC Persian da mladi iz generacije Z imaju ključnu ulogu u mobilizaciji starijih građana, ohrabrujući ih da se pridruže prosvjedima i da se više ne boje.

6:30 - Iranske vlasti u subotu su dale naslutiti da bi mogle pojačati obračun s najvećim antivladinim prosvjedima u nekoliko godina za koje elitna Revolucionarna garda krivi "teroriste" i obećava da će očuvati vladajući poredak. Američki predsjednik Donald Trump, koji je iznova prijetio intervencijom proteklih dana, objavio je na društvenim mrežama u subotu: "Iran želi slobodu, možda kao nikad prije. SAD je spreman pomoći!!!" U obraćanju na državnoj televiziji Revolucionarna garda (IRGC), elitna sila koja je slomila prethodni val nemira, optužila je "teroriste" da su u protekle dvije noći napadali vojsku i policijske baze. Rekla je da je nekoliko građana i pripadnika snaga sigurnosnih ubijeno te da je zapaljeno javno i privatno vlasništvo.

Očuvanje dostignuća Islamske revolucije i održavanje sigurnosti "crvena je linija", istaknuo je IRCG. Redovna vojska također je izdala priopćenje rekavši da će "štititi i čuvati nacionalne interese, stratešku infrastrukturu zemlje i javno vlasništvo." Iranska skupina za zaštitu ljudskih prava, HRANA, rekla je da je barem 50 prosvjednika i 15 pripadnika sigurnosnih snaga ubijeno i uhićeno oko 2300 ljudi. Nakon što je pala noć u subotu, nove snimke objavljene na internetu prikazuju nove prosvjede u brojnim četvrtima glavnog grada Teherana i nekoliko drugih gradova, uključujući Rašt na sjeveru, Tabriz na sjeverozapadu te Širaz i Kerman na jugu.

Državni mediji rekli su da je općinska zgrada zapaljena u Karaju, zapadno od Teherana. Snimke državne televizije prikazale su pogrebe članova snaga sigurnosti koji su poginuli u napadima u gradovima Širazu, Komu i Hamedanu. Na snimkama objavljenima u petak na društvenim mrežama vide se gomile ljudi okupljene u Teheranu i požare na ulicama glavnog grada. U jednom videu može se vidjeti noćni prosvjed u teheranskom okrugu Saadatabad i muškarac koji govori da su prosvjednici preuzeli to područje. "Masa dolazi. Smrt diktatoru, smrt Hameneiju", rekao je, misleći na vrhovnog vođu Alija Hameneija.

Prosvjednike iz inozemstva ohrabruje sin posljednjeg iranskog šaha svrgnutog s vlasti islamskom revolucijom 1979. godine. U svojem najnovijem apelu na društvenoj mreži X, Reza Pahlavi, koji boravi u SAD-u, poručio je: "Naš cilj više nije samo izići na ulice; cilj je pripremiti se za zauzimanje gradskih središta i njihovo zadržavanje." Također je pozvao "'radnike i zaposlenike u ključnim sektorima gospodarstva, posebno u prometu, nafti, plinu i energetici", da počnu nacionalni štrajk. Trump je u četvrtak rekao da nije sklon susretu s Pahlavijem, što je znak da čeka da vidi kako će se kriza razviti prije nego što pruži potporu nekom od oporbenih vođa.