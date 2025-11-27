Plenković: Vlada je zainteresirana kupiti suvlasničke dijelove Vjesnika i krenuti u izradu novog projekta

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava se sjednica Vlade na čijem dnevnom redu su prijedlozi izmjena i dopuna nekoliko zakona kojima se nastavlja s administrativnim i fiskalnim rasterećenjem poduzetnika i poreznih obveznika, među njima i izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost te Općeg poreznog zakona.

- Ministar Primorac i ja jutros smo predstavili prijedlog Državnog proračuna. To je najvažniji akt koji vlada upućuje u hrvatskom saboru. On je socijalan, održiv i razvojan, usmjeren na rast mirovina, plaća, demografske mjere - kazao je na početku sjednice premijer Andrej Plenković.

- Hrvatska ostaje među državama Europske unije čije gospodarstvo raste - kazao je Plenković. Osvrnuo se i na rušenje nebodera Vjesnika koji je izgorio u požaru.

- Nastavljaju se aktivnosti za uklanjanje nebodera Vjesnika. Vlada je zainteresirana otkupiti preostale suvlasničke dijelove i i nakon toga pristupiti izradi novog projekta na mjestu nebodera Vjesnika - rekao je Plenković.