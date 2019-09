Vlada donijela odluku: Cijene grijanja na plin jednaka za sve kupce

Vlada je u četvrtak donijela Uredbu o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije, kojom se osigurava da cijena toplinske energije iz plina za sve kupce bude jednaka i da se ne mijenja tijekom predstojeće ogrjevne sezone.

Kako je objasnio ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, uredbom se želi osigurati da prije početka nove sezone grijanja kupci toplinske energije iz kategorije kućanstava koji kupuju toplinsku energiju proizvedenu iz plina, budu u jednakom položaju u odnosu na kupce iz kategorije kućanstava koji izravno koriste plin.

"Svrsishono je da mehanizam nabave plina za kućanstva vrijedi i za proizvođače toplinske energije odnosno opskrbljivače toplinskom energijom, sve dok tržišni mehanizmi ne funkcioniraju na isti način za sve krajnje kupce, dodao je Ćorić.

"Ovom urednom želimo postići regulaciju istovjetnog načina nabave plina krajnjih kupaca koji koriste plin za proizvodnju toplinske energije i, u prijevodu, omogućiti da cijena toplinske energije iz plina za sve naše kupce bude ista i da se na mijenja tijekom ove ogrjevne sezone", zaključio je ministar energetike i ekologije.

Uredbom se, naime, proširuje obveza javne usluge opskrbljivaču plinom u obvezi javne usluge, na opskrbu energetskih subjekata za proizvodnju toplinske energije za kućanstvo.

Također se opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina stavlja dodatna obveza prodavati plin, namijenjen za takve proizvođače toplinske energije, opskrbljivaču u obvezi javne usluge pod istim uvjetima pod kojim je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu dužan prodavati plin za potrebe opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo.

Pri tome proizvođači toplinske energije koji kupuju plin za potrebu opskrbe toplinskom energijom kupaca iz kategorije kućanstava imaju pravo taj plin nabaviti po reguliranim uvjetima do trenutka do kada se u potpunosti ne deregulira tržište plina odnosno do 31. ožujka 2021. godine.