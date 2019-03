‘Visoko je poletjela i pogubila se. Zašto odmah nije odgovorila čiji je Mercedes’

Ministrica Gabrijela Žalac posve nemušto, skrivajući nervozu ciničnim stavom, jučer ujutro u Saboru ustvrdila je da je skupocjeni Mercedes E klase, koji je danima vozio njezin suprug Mario Žalac, zapravo u najmu ili vlasništvu (nije znala točno reći) njezinih roditelja.

– Auto u dvorištu od mojih je roditelja i ne razumijem zašto se digla tolika prašina. Kada auto koji kupim bude u mojem vlasništvu, prijavit ću ga u imovinskoj kartici – ironično je dobacila tek kratko se zadržavši pred novinarima koji su je nastavili pitati i o odnosu s Josipom Stojanovićem Jollyjem, moćnim šibenskim poduzetnikom čiji je Star rent-a-car vlasnik spomenutog luksuznog Mercedesa vrijednog najmanje 70.000 eura.

"Uobičajeni uvjeti"

– Poznajem ga i poznavat ću ga do kraja života – rekla je o Jollyju.

– Auto stoji u mojem dvorištu jer je brat dovezao svoj automobil k roditeljima pa nema mjesta. On je rentan ugovorom o najmu, a vjerojatno će ga kupiti – dodala je ministrica. A onda ipak rekla da će morati pitati roditelje hoće li otkupiti taj automobil.

Video - Gabrijela Žalac o Mercedesu

[video: 30229 / ]

Međutim, ministričin brat Ivan Ivanković zaposlen je u Bandićevoj gradskoj upravi kao pomoćnik pročelnika za energetiku, što znači da brat živi i radi u Zagrebu. K tome, ministrica nije objasnila zašto njezin suprug, ako automobil kupuju roditelji, danima vozi Mercedes, kako su za Jutarnji list utvrdili ministričini susjedi u Vinkovcima. Jutarnji je prije objave priče nekoliko dana zaredom fotografirao Mercedes u dvorištu ministričine obiteljske kuće.

Josip Stojanović Jolly jučer se u Splitu obratio novinarima potvrdivši da je Mercedes u vlasništvu njegove tvrtke za najam luksuznih automobila te da je iznajmljen po uobičajenim uvjetima. Najavio je tužbu protiv SDP-ova Gordana Marasa jer je, kakao je rekao, insinuirao da je Jolly od HBOR-a, zbog poznanstva s ministricom Žalac, dobio povoljniji kredit. Iako Stojanović zbog GDPR-a novinarima na uvid nije dao ugovor o najmu s majkom ministrice Žalac Vinkom Ivanković, ispostavilo se da najam tog automobila mjesečno košta 903 eura.

Jolly je poznat kao miljenik HDZ-ovih ministara, u dobrim je odnosima s ministrom financija Zdravkom Marićem s kojim je bio na SP-u u Rusiji (famozna fotka na kojoj Marić Jollyju sjedi na ramenima i navija), Olegom Butkovićem, Gabrijelom Žalac, prijateljevao je i s Ivanom Šukerom dok je bio ministar...

Stojanovićeva tvrtka Jolly Auto line pobjednik je natječaja za nabavu 20 autobusa za splitski gradski prijevoz koji se financiraju iz kohezijskih fondova EU. Iako je za taj natječaj sve išlo preko Ministarstva prometa, Grad Split je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, u kojem je ministrica Gabrijela Žalac, ugovorio još 18 autobusa, ali taj natječaj traje do 4. travnja. Do tada se ne zna tko se sve prijavio na natječaj i je li u konkurenciji opet i Jollyjeva tvrtka – rekao nam je Miroslav Delić, direktor splitske gradske tvrtke Promet.

Video - Josip Stojanović Jolly: Ugovor o najmu Mercedesa glasi na Vinku Ivanković

[video: 30246 / ]

Ministrica Žalac članica je Nadzornog odbora HBOR-a koji je kreditirao gradnju Jollyjeva hotela Olympia u Vodicama...

U vrhu HDZ-a jučer su komentirali da je ponašanje ministrice u najmanju ruku neozbiljno te su se čudili zašto Jutarnjem listu nije odmah prvi dan odgovorila da je automobil u vlasništvu ili najmu njezinih roditelja, nego je odgovor glasio da Mercedes nije u vlasništvu obitelji Žalac, a premijer Plenković nije uopće komentirao slučaj Žalac.

– Visoko je poletjela i pogubila se. Bahata je u odnosu s kolegama – komentirao je jedan član Predsjedništva.

HDZ-ovci koje smo jučer kontaktirali u neslužbenim razgovorima uopće nisu imali sumnje da se u slučaju Žalac radi o sponzorskom automobilu.

Sponzorski auti

– Nama lokalnim čelnicima, županima i gradonačelnicima, autokuće redovno nude besplatne sponzorske automobile za naše supruge s mogućnošću da ih za godinu dana otkupimo u pola cijene. I to one autokuće od kojih županije ili gradovi kupuju službene automobile, poznata je to priča. Ja sponzorski auto nisam uzeo, ali ima toga. Sve mi se čini da je slična situacija i kod Žalac – komentirao je jedan HDZ-ov lokalni čelnik.

Sporni Mercedes jučer nije bio parkiran u dvorištu, a nije ga bilo ni u autoservisu Žaki koji je u vlasništvu ministričina supruga Marija Žalca. U imovinskoj kartici G. Žalac piše kako ministričin suprug Mario godišnje zarađuje 36.784 kuna, dakle tek 3000 kuna mjesečno. Vinka Ivanković, majka G. Žalac, poznata je kao bivša stečajna upraviteljica, a najpoznatiji je slučaj bio Županjska banka. Ranije je bila i direktorica Hrvatske poštanske banke u Vinkovcima, a sada je šefica Hrvatske gospodarske komore Vukovarsko-srijemske županije.