Pet ključnih dilema u slučaju Mercedes

Tko je u dvorište ministrice Gabrijele Žalac dovezao luksuzni Mercedes E klase? Sudeći po reakciji ministrice, kao da su to učinili novinari i to bez njezina znanja!? Zar ona stvarno misli da Mercedes u njezinu dvorištu neće dići toliku prašinu, odnosno da javnost nema pravo pitati otkud tu, zašto ga vozi njezin suprug, je li riječ o nekom poklonu i ima li to veze s njom!?

1. Čak i da su ministrica i/ili njezin suprug kupili Mercedes, registriran 28. siječnja, Žalac bi to u imovinsku karticu morala kao bitnu promjenu u imovini prijaviti tek istekom ove godine “u kojoj je promjena nastala”.

2. Papirnato pokriće da je vozilo u najmu ministričinih roditelja ne znači kako tu staju sva propitivanja. Je li riječ o povlaštenom najmu i naknadno mogućem otkupu vozila? Ako je riječ o uobičajenom pravnom poslu, onda su prozivke ministrice neutemeljene. Dok javnost za to ne dobije potvrdu, opravdano je pitati jesu li roditelji ministrice dobili povlasticu zahvaljujući nekoj njezinoj radnji koju je učinila za tvrtku Josipa Stojanovića.

3. Ministrica je priznala da zna Josipa Stojanovića i da će ga znati čitav život. Već ta izjava dovoljan je razlog zbog kojeg se trebala izuzeti od odlučivanja o bilo čemu što ima veze s tvrtkama šibenskog tajkuna, te u bilo kojem budućem slučaju. A i ako su roditelji povlašteni kod Jollyja.

4. Sama ministrica kriva je što nije odmah Jutarnjem listu odgovorila sve što su je pitali o Mercedesu u njezinu dvorištu. Naknadno objašnjenje da je brat parkirao svoj auto kod roditelja, pa su stoga morali parkirati “svoj” Mercedes kod nje, životno je nelogično. Čak i da brat ne živi i radi u Zagrebu, te tamo vozi svoj auto. Zar je moguće da ministrica istog trena kad joj je predloženo da luksuzni auto bude parkiran u njezinu dvorištu nije na to reagirala kao opečena “što će selo reći”!? Zašto je istodobno s tom “paprenom” uslugom, iz ministričina dvorišta nestao stari Mercedes njezina supruga te su susjedi samo Marija Žalca vidjeli u novom Mercedesu?

Video - Josip Stojanović Jolly: Ugovor o najmu Mercedesa glasi na Vinku Ivanković

5. Ministrica je u imovinskoj kartici prijavila da joj suprug u svom Autoservisu koji ima od 2007. ima godišnja neto primanja od 36.784 kn. Piše i da je od svojih primitaka od nesamostalnog rada kupio stari Mercedes C180, gospodarski objekt od 750.000 kn i sa suprugom kuću s okućnicom vrijednu 800.000 kn. Kako je to moguće uz tako mala primanja, uz kredit od 90.000 eura iz 2012. i 30.000 eura iz 2016.?