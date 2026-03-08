Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 47
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Dalibor Milas
Autor
Dalibor Milas

Fair-play na hrvatski način: kako je mladi sportaš Krovinovića pretvorio u metu

08.03.2026. u 09:07

Hajduk je poražen od Rijeke u epilogu koji boli, a svaki takav poraz virtualnu arenu na trenutak pretvori u selo

U današnjem evanđelju Isus sjedi na zdencu i susreće ženu iz Samarije. Ona dolazi u podne, za vrijeme najgore žege, u sat kad nitko pametan ne izlazi. Ne traži samoću, traži izlaz od ljudi. Previše je puta prošla kroz poglede koji te izmjere i bez riječi ti zalijepe etiketu. Zato bira vrijeme kad je selo najtiše: dođe, zagrabi vodu i nestane prije nego je netko opet pretvori u tuđu temu.

Isus s njom razgovara kao da selo ne postoji. Ne mjeri joj reputaciju, ne broji joj pogreške, ne pita što će tko reći ako ga vide s njom. Istinu izgovara ravno, ali bez okrutnosti: dovoljno jasno da se više ne mora skrivati, dovoljno nježno da se ne raspadne. Kod njega istina nije batina, nego vrata. Žena koja je došla pognuta, želeći proći neprimijećeno, odlazi uspravno, s glasom i dostojanstvom.

Ključne riječi
presuda etiketa dostojanstvo

Komentara 3

Pogledaj Sve
AP
APOzemPički
09:36 08.03.2026.

Da je tako nešto izjavio barem neki teniski ratnik nego najljeniji tenisač kojeg sam ikad gledao i koji nije u stanju dobiti nikoga iz prvih 100 i koji će vrlo brzo u ranim dvadesetima završiti svoju profesionalnu sportsku karijeru.

DE
Dex
09:24 08.03.2026.

Mali prvo treba smršaviti bar jedno 30 kila a tko ga zna zna tko je i njegov tatica koji ga gura ... je li Milorade sunce tatino?

Avatar Castro
Castro
09:13 08.03.2026.

Mali primitivac koji se treba javno ispričati . Maknite ga iz repke na svije godine. Pa neka se nauči.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Aleksandar Vučić prisustvovao je rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2025. godinu
30
HRVOJE ZOVKO

Pogledajte semafor! Hrvatska narančasta, Vučićeva diplomacija crvena od srama

Semafor-diplomacija, kojom upravlja Marko Đurić,čija je jedina kvalifikacija dugogodišnje oduševljenje „Vučićevim uspjesima“, dolazi u trenutku kada treba prikriti sve neugodniju aferu s kokainom u srbijanskom veleposlanstvu u Lisabonu, o kojoj vlasti u Beogradu šute. Njegova kvalifikacija za mjesto formalnog šefa srbijanske diplomacije usporediva je s tim da bi autoru ovog teksta netko ponudio funkciju ravnatelja Zavoda za nuklearnu fiziku.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!