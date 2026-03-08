Naši Portali
NEBO NAD TEHERANOM

VIDEO Što se događa, snimke koje stižu iz Irana pokazuju neobičnu pojavu: Pada crna kiša?

X/Screenshoot
VL
Autor
Večernji.hr
08.03.2026.
u 09:35

Nakon udara na naftne objekte nad iranskom prijestolnicom pojavili su se crni oblaci i neobična kiša.

Stanovnici Tehran, grada s gotovo deset milijuna ljudi, probudili su se ujutro pod gustim crnim oblacima dima nakon izraelskih napada na iranska skladišta nafte, javlja reporter CNN-a Fred Pleitgen iz iranske prijestolnice. Kako navodi, kiša koja pada nad gradom ne izgleda kao obična. „Može se vidjeti da je kišnica zapravo crna, čini se zasićena naftom“, rekao je Pleitgen. Dodao je da nad gradom pada svojevrsna „kiša pomiješana s naftom“ nakon napada koji su pogodili energetske objekte.

Prema priopćenju Israel Defense Forces, izraelska vojska u subotu navečer gađala je skladišta goriva u Teheranu koja opskrbljuju „razne potrošače, uključujući vojne subjekte u Iranu“. Snimke koje je objavila agencija Reuters prikazuju i velike plamenove te gust dim koji se diže iznad naftne rafinerije Shahran u Teheranu. Izraelska vojska poručila je da napad predstavlja „značajan udar koji dodatno produbljuje štetu na vojnoj infrastrukturi iranskog režima“.

Komentara 2

Pogledaj Sve
PA
pasodoble12
09:55 08.03.2026.

Ekologija na visini! A oni nama prikačili čak i čepove na flaše, da eto ne zagađujemo okolinu.

HO
homofobic
10:25 08.03.2026.

Crvena, crna, zuta kisa ... U cemu je stos? Nije li u Hrvatskoj padala prosle godine crvena kiza? Da li je bio smak svijeta? Nije! Da li su Iranci bombardirali prije koju godinu Saudijcima rafineriju i naftna polja? Jesu! Da li ih je brinula ekologija ili zagadenje prirode? Nije! Evo neki dan su ponovili i opet Saudijcima bombardirali rafineriju. Da li su zabrinuti za zagadenje crnom kisom? Nisu! Pa sta ih onda brine malo crne kise u Teheranu?

