VIDEO Što se događa, snimke koje stižu iz Irana pokazuju neobičnu pojavu: Pada crna kiša?

Stanovnici Tehran, grada s gotovo deset milijuna ljudi, probudili su se ujutro pod gustim crnim oblacima dima nakon izraelskih napada na iranska skladišta nafte, javlja reporter CNN-a Fred Pleitgen iz iranske prijestolnice. Kako navodi, kiša koja pada nad gradom ne izgleda kao obična. „Može se vidjeti da je kišnica zapravo crna, čini se zasićena naftom“, rekao je Pleitgen. Dodao je da nad gradom pada svojevrsna „kiša pomiješana s naftom“ nakon napada koji su pogodili energetske objekte.

It is raining oil in Tehran this morning after major airstrikes on oil facilities in the South and West of the Iranian capital. @CNN @cnni pic.twitter.com/2FBD9EnO9p — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) March 8, 2026

Prema priopćenju Israel Defense Forces, izraelska vojska u subotu navečer gađala je skladišta goriva u Teheranu koja opskrbljuju „razne potrošače, uključujući vojne subjekte u Iranu“. Snimke koje je objavila agencija Reuters prikazuju i velike plamenove te gust dim koji se diže iznad naftne rafinerije Shahran u Teheranu. Izraelska vojska poručila je da napad predstavlja „značajan udar koji dodatno produbljuje štetu na vojnoj infrastrukturi iranskog režima“.