VIDEO Pogledajte spektakularne prizore: Ovako bi trebao izgledati most na ulazu u Split

Tehničko-oblikovno rješenje mosta preko Kaštelanskog zaljeva koji bi u budućnosti trebao postati jedna od novih vizura grada i važna poveznica Splita i Kaštela predstavljeno je u subotu u splitskoj gradskoj upravi. Most preko Kaštelanskog zaljeva dio je projekta Novi ulaz u Split - čvor Vučevica (A1) - tunel Kozjak - čvor na DC8 - Trajektna luka Split, strateškog infrastrukturnog zahvata Republike Hrvatske, a predstavljeno je pobjedničko rješenje Zajednica gospodarskih subjekata Studia 3LHD i Pipenbaher inženirji.

Gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je da most Svetog Duje predstavlja ulaz i izlaz iz Splita i poveznicu s Kaštelima i dodao da je nezaustavljiv, kao i da očekuju kako će kroz tri godine dobiti sve potrebne dozvole da se krene u izgradnju. Grad će, dodao je, osigurati sve pristupne ceste kako bi gorući problem prometnih gužvi konačno bio riješen.

"Rekonstrukcija Rive će se također dogoditi u ovoj godini od strane 3LHD-a. Jarboli i rasvjeta će doživjeti promjene. U ponedjeljak je potpisivanje ugovora za Spaladium Arenu gdje će se formalno prenijeti u vlasništvo. Nju je također projektirao 3LHD. Očekujemo nastavak za drugu fazu Spaladium Arene. Dosta značajnih projekata napravio je 3LHD za grad Split", naveo je Šuta.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir je rekao da će izgradnja mosta i pristupnih cesta, ali i drugi zahvati ukupno koštati oko 250 milijuna eura, a most će biti dug 1,6 kilometar. U odnosu na Pelješki most, bit će manje zahtjevan s obzirom na to da je manje dužine i ima manje dubine temeljenja. Protezat će se od Metroa u Kaštel Sućurcu do Stinica u Splitu, gdje bi trebao biti nadvožnjak na Dubrovačku ulicu. Najviša kvota mosta ispod kojega će prolaziti brodovi bit će 55 metara.

Marjan Pipenbaher je podsjetio da je napravio puno mostova među ostalima i u Turskoj, te da je projektant Pelješkog mosta. Drago mu je što su pobijedili jer su napravili "jako lijepi most koji sjedi, uvažava i poštuje prostor". Uvjeren je da će most postati novi simbol Splita i biti jedan od najljepših mostova u Europi.

Most će imati dva kolnika sa po dvije prometne trake, a njime će moći ići i pješaci i biciklisti, objasnio je Marko Dabrović iz Studija 3LHD-a te naveo da će most imati i četiri vidikovca. Pješačke staze će biti dva metra niže od mosta kako pješacima i biciklistima ne bi smetali ispušni plinovi.

"Najznačajnije je ono što će most donijeti gradovima Splitu i Kaštelima, a to je integracija prostora, dok će ljudima omogućiti jednu potpuno novu vizuru Splita. Ljudi će pješke ili biciklom iz Kaštela moći jako brzo doći do centra Splita, pa će taj prostor postati puno atraktivniji za život", poručio je Dabrović.