BOŽENA MATIJEVIĆ

Zurovčeva višegodišnja kružna ruta traženja samoga sebe, od HDZ-a pa natrag u HDZ-ovo krilo, jeftini je politički self-help prepun izdaja

Autor
Božena Matijević
07.03.2026.
u 17:33

Kada je Zurovec plastično dočarao odnos HDZ-a i ostatka vladajućih prema onim dijelovima zemlje gdje oni nisu na vlasti i prema onim građanima i građankama koji na izborima nisu njih izabrali i ustoličili, bilo je jasno da je to trenutak za pamćenje. Ne zato što se to dosad nije znalo, nego zato što je po prvi put jedan "žetončić", mada u tom trenutku nesvjestan što čini i sebi vladajućima, javno i detaljno "nacrtao" HDZ-ov način vladanja koji glasi "ne svima, nego samo našima". Znamo na čemu se temelji takva politika. Na zakonima sigurno ne. Bit će da se Plenkoviću spustila roleta kad je čuo blagoglagoljivog Zurovca koji "urbi et orbi" govori ono o čemu se ne smije govoriti. Sve se nije mogao odlučiti je li mu gori Dabro dok pjeva ili Zurovec dok priča.

Taj zezne svakoga tko s njim uđe u neku političku kompu. Eto, tako bi se najkraće mogao opisati dosadašnji politički put mlađahnog saborskog zastupnika i gradonačelnika Svete Nedelje, 39-godišnjeg Darija Zurovca. Držanje mu je uvijek nonšalantno, u ozbiljnom saborskom okruženju želi ostaviti dojam opuštenosti i neuštogljenosti. Pa i neposrednosti. Nešto kao – ja sam političar novog doba, moje vrijeme tek dolazi. Ali ne može on zatomiti potrebu za isticanjem pa se zna pozerski i razmetati, biti i malo kočoperan. Koji put i neukusan. U izjavama, naime, nastoji biti duhovit. Točnije, trudi se humorom začiniti gotovo svaku političku temu o kojoj ga se pita ili odluči o njoj sam reći koju, ali nerijetko to zna biti nategnuto. I duhovito samo njemu. 

Ključne riječi
Dario Zurovec Sabor HDZ

Komentara 3

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
18:17 07.03.2026.

Potpuno promašen tekst. Šta je trebao čekati gubitnike u oporbi koji se voze biciklima i prodaju maglu mačičima i obojenim klupama ?

Avatar nisam_robot
nisam_robot
19:35 07.03.2026.

Zurovac je baš bez veze. Ipak, ovakvo nešto nikada nismo čitali kada se neki 3-razredni političar priklonio ljevici.

EJ
ejStef
19:07 07.03.2026.

Pa lijepo je rekao da se s Možemo ne da razgovarati... Ovo je biranje da li će se nešto napraviti ili će se vječno biti protiv i netko drugi će ti biti kriv za sve. Pogledajte Zagreb, kada se mislilo da nema goreg od Bandića, onda je došao Možemo. I uvijek su svi drugi krivi, bitno je zabraniti Thompsona, a to što u Zagrebu nije napravljeno apsolutno ništa, osim skupih bicikala i odrasta, nije bitno niti za novinare aktiviste, a očito nije bitno niti građanima... Pa pogledajte ilicu, prošlo ljeto je kakti obnovljena do Črnomerca, a to je u gorem stanju od dijela koji se nije dirao. Katastrofa... Ako dobije prugu, Zurovec je onda napravio čudo za Svetu Nedjelju, isto kao što je napravio par stvari do sada. A Možemo? Polgedajte ugovore s Cezarom, pogledajte koliko košta, ne WC, nego samo rukohvat, itd... Tako da je odmah sve jasno, a rupa na cesti u Zagrebu više nego ikad.

PROFIL “HARRISTORY_” NA INSTAGRAMU

VIDEO Musliman snima 'bivše džamije' po Europi, u Đakovu klanjao ispred crkve i izazvao kontroverze

U videu Haris govori kako je riječ o povijesnoj građevini u središnjoj Europi koja, kako kaže, stoji okrenuta prema Meki. – Moje ime je Haris i dobrodošli u projekt Lost Muslim History in Europe. Ovo je jedna od zaboravljenih osmanskih građevina u Europi – govori u videu, objašnjavajući da se radi o objektu starom nekoliko stoljeća koji je nakon završetka osmanske vlasti pretvoren u crkvu.

