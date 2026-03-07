Zurovčeva višegodišnja kružna ruta traženja samoga sebe, od HDZ-a pa natrag u HDZ-ovo krilo, jeftini je politički self-help prepun izdaja

Kada je Zurovec plastično dočarao odnos HDZ-a i ostatka vladajućih prema onim dijelovima zemlje gdje oni nisu na vlasti i prema onim građanima i građankama koji na izborima nisu njih izabrali i ustoličili, bilo je jasno da je to trenutak za pamćenje. Ne zato što se to dosad nije znalo, nego zato što je po prvi put jedan "žetončić", mada u tom trenutku nesvjestan što čini i sebi vladajućima, javno i detaljno "nacrtao" HDZ-ov način vladanja koji glasi "ne svima, nego samo našima". Znamo na čemu se temelji takva politika. Na zakonima sigurno ne. Bit će da se Plenkoviću spustila roleta kad je čuo blagoglagoljivog Zurovca koji "urbi et orbi" govori ono o čemu se ne smije govoriti. Sve se nije mogao odlučiti je li mu gori Dabro dok pjeva ili Zurovec dok priča.