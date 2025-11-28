Više od pola umirovljenika prima ispod 600 eura: Evo koliko je mirovina iznad 1.000 eura

Zavod za mirovinsko osiguranje u studenome je isplatio oko 1,13 milijuna mirovina temeljenih prema općim propisima, što uključuje i one ostvarene po međunarodnim ugovorima te dio mirovina prema posebnim zakonima. Prosjek svih mirovina iznosi 560 eura. Kada se zbroje i braniteljske te vojne mirovine koje se isplaćuju po posebnim propisima, HZMO ukupno isplaćuje 1,23 milijuna mirovina, s prosjekom od 610 eura. Od 1,13 milijuna umirovljenika u sustavu općih propisa, najbrojnija je skupina s prosječnom mirovinom od 730 eura, koju prima 136.278 korisnika. Slijedi kategorija s prosjekom od 632 eura i 122.741 korisnika te ona s prosjekom od 503 eura u kojoj je 121.752 umirovljenika. Mirovinu od 436 eura prima 107.886 građana, dok 84.630 osoba ima prosjek od 569 eura. Još 83.676 korisnika nalazi se u kategoriji s prosječnom mirovinom od 860 eura. U sustavu su i tri velike skupine s izrazito niskim mirovinama, između 200 i 400 eura. Više od 60.000 ljudi prima prosječno 238 eura, oko 68.000 ima prosječnu mirovinu od 305 eura, a više od 72.000 korisnika dobiva oko 372 eura, piše Mirovina.hr.

Posebnu kategoriju čini gotovo 69.000 mirovina od samo 36 eura, koje uglavnom proizlaze iz međunarodnih ugovora. Unatoč rastu dijela mirovina i prelasku sve više korisnika u više razrede primanja, i dalje je čak 662.667 umirovljenika, oko 58 posto svih, na iznosima ispod 600 eura. S druge strane, više od 1.000 eura prima samo oko 74.300 korisnika, među njima i gotovo 17.000 ljudi s prosječnom mirovinom od 1.831 eura. To znači da svega oko šest posto umirovljenika ima mirovinu višu od 1.000 eura. I dok plaće nastavljaju rasti, mirovine nakon rujanskog usklađivanja stagniraju. Udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći blago je pao na 47,3 posto, uz prosječnu ukupnu mirovinu od 689 eura. Posebno nepovoljan odnos bilježi se kod najnižih mirovina te radničkih mirovina. Najteža je situacija za oko 278.000 korisnika najniže mirovine, koji u prosjeku primaju 449 eura, što iznosi svega oko 30 posto prosječne plaće.