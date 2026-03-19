ŠVALJEK (HNB):

Inflacija bi mogla ostati na lanjskoj razini od 4,5 posto

Zagreb: Sabor raspravlja o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Hina
19.03.2026.
u 21:24

Zamjenica guvernera najavila je da će HNB do kraja tjedna objaviti projekcije u kojima će se uzeti u obzir i rat na Bliskom istoku

Zamjenica guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) Sandra Švaljek istaknula je jučer u Saboru kako je inflacija u veljači ubrzala na 3,8 posto u odnosu na 3,4 posto u siječnju te da i u osnovnom scenariju projekcija ocjenjuju da bi mogla ostati na prošlogodišnjoj razini od oko 4,5 posto.

"Upravno vijeće Europske središnje banke upravo danas održava sastanak o monetarnoj politici i zato guverner (Boris Vujčić, op. a.) nije ovdje. Tijekom dana ćemo vrlo vjerojatno saznati novu odluku o visini kamatnih stopa", kazala je Švaljek predstavljajući zastupnicima polugodišnje informacije HNB-a o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u drugom polugodištu 2024. i prvom polugodištu 2025. godine.

Govoreći o cjenovnim kretanjima povezanima sa sukobom na Bliskom istoku, Švaljek je istaknula kako je ukupna inflacija u Hrvatskoj mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena ubrzala u veljači na 3,9 posto u odnosu na 3,6 posto u siječnju, a mjerena nacionalnim indeksom potrošačkih cijena,ubrzala je na 3,8 posto s 3,4 posto u siječnju. Najavila je da će HNB do kraja ovog tjedna objaviti najnovije projekcije u kojima će se uzeti u obzir i rat na Bliskom istoku, a koje se pripremaju u više scenarija.

"Očekujemo da će rast cijena energenata i povećana neizvjesnost i u osnovnom scenariju djelovati negativno na domaću potražnju i rezultirati višom razinom inflacije nego što smo očekivali. U iduće dvije godine rast bi u prosjeku mogao iznositi oko 2,5 posto, a što se tiče inflacije, za nju smo očekivali da će se ove godine spustiti na 3,5 posto, no sada i u osnovnom scenariju ocjenjujemo da bi ona mogla ostati na razini prošlogodišnje – u razini 4,5 posto godišnje ili nešto više", istaknula je Švaljek.

Upozorila je i na zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena i drugih sirovina, kao što su sumpor, urea, etanol, aluminij – ključnih inputa u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda. Zamjenica guvernera ustvrdila je kako zadnji podatak o inflaciji pokazuje da je stopa u Hrvatskoj ustrajno viša od prosječne stope u europodručju, no da je od 2021. do 2025. kumulativni rast u Hrvatskoj realno iznosio oko 34 posto, dok u europodručju svega 13,2 posto.

Švaljek je navela da je hrvatsko gospodarstvo u 2024. zabilježilo snažan rast bruto domaćeg proizvoda te da su se takva kretanja nastavila i u prvoj polovici 2025. iako uz blago usporavanje. Ključne kamatne stope nastavile su padati, uvjeti financiranja su se nastavili poboljšavati u prvoj polovici 2025., osobito je bio vidljiv pad kamatnih stopa na stambene kredite, smanjile su se i kamatne stope na oročene depozite, kazala je. Istaknula je kako su mjere makrobonitetne politike postigle očekivani učinak i da su osobito velik utjecaj imale na usporavanje gotovinskog, nestambenog kreditiranja.

HNB porast Hrvatska inflacija

