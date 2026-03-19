Napadnuta još jedna rafinerija nafte u Kuvajtu; Iran pogubio trojicu muškaraca nakon prosvjeda

SAD razmatra slanje dodatnih snaga

Saudijska Arabija: Zadržavamo pravo vojno djelovati

Trump: Nismo bili uključeni u napad na Južni Pars

10:57 - Druga naftna rafinerija u Kuvajtu bila je meta napada dronom, prenosi BBC . Prema dostupnim informacijama, dron je pogodio dio rafinerije Mina Abdullah južno od glavnog grada Kuvajta, pri čemu je izbio požar na postrojenju. Ovaj incident dolazi nedugo nakon sličnog napada na rafineriju Mina Al-Ahmadi, udaljenu svega nekoliko kilometara, gdje je također zabilježen požar, ali manjeg opsega koji je brzo stavljen pod kontrolu. Za sada nema informacija o mogućim žrtvama, a okolnosti i odgovornost za napade još uvijek nisu službeno potvrđeni. Situacija dodatno pojačava zabrinutost zbog sigurnosti ključne energetske infrastrukture u regiji.

10:15 - Iran je prvi put pogubio trojicu muškaraca u vezi s nedavnim masovnim prosvjedima, objavili su državni mediji u četvrtak. Muškarci su pogubljeni nakon što su optuženi za smrt dvojice pripadnike sigurnosnih snaga u glavnom gradu Teheranu, prema medijskim izvješćima. Osuđeni su zbog ubojstva i "operativnih postupaka" povezanih sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom. Smrtne kazne u Iranu se u pravilu izvode vješanjem. Prosvjedi su prvotno izbili krajem prosinca zbog gospodarske krize, no brzo su prerasli u politički ustanak protiv autoritarnog sustava Islamske Republike. Sigurnosne snage su odgovorile brutalnim gušenjem prosvjeda u kojemu su ubijene tisuće demonstranata.

Sredinom siječnja, iransko pravosuđe je kazalo da je počelo podizati prve optužnice. Prioritet su bili ozbiljni slučajevi koji se tiču "izgrednika" te ih je trebalo rješavati odvojeno. Slučajevi uključuju optužbe za "vođenje rata protiv Boga", što je prekršaj koji prema islamskom zakonu u Iranu može dovesti do smrtne kazne. Šef iranskog pravosuđa Golam-Husein Mohseni-Edžej je pozvao na odmazdu za pripadnike sigurnosnih snaga i policije ubijene tijekom prosvjeda. One koji su napadali policiju ili sigurnosne objekte i urbanu infrastrukturu treba prioritetno dovesti pred sudove, kazao je. Tijekom ranijih valova prosvjeda, vlasti su također određivale smrtne kazne prosvjednicima. Iranci su 2022. godine izašli na ulice diljem zemlje kako bi prosvjedovali zbog smrti 22-godišnje iranske Kurdinje Mahse Amini u policijskom pritvoru, koja je bila optužena da je prekršila stroga pravila o odijevanju za žene. Iran je tada pogubio najmanje 12 osoba u vezi s tim nemirima.

9:15 - Napadi na bliskoistočne zemlje nastavili su se tijekom noći, nakon što je Iran zaprijetio da će napasti "rafinerije nafte i plina" povezane sa SAD-om. Saudijska Arabija izvijestila je o najviše napada tijekom noći. Saudijsko ministarstvo obrane kaže da je oborilo 17 dronova i dvije balističke rakete u Rijadu i istočnim regijama zemlje. Nakon iranskih napada odmazde na njihov energetski kompleks Ras Laffan u srijedu, Katar je objavio da je ponovno pogođen u ranim jutarnjim satima četvrtka - uz štetu, ali bez prijavljenih žrtava. Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su da sustavi protuzračne obrane presreću balističke rakete, dok su borbeni zrakoplovi presretali dronove. Bahrein je izdao tri upozorenja tijekom noći. Kuvajtska vojska nedavno je izdala izjavu da se suočava s "neprijateljskim napadima raketama i dronom", prenosi BBC.

9:11 - Cijena plina naglo je porasla nakon napada na katarski kompleks Ras Laffan. U ranom trgovanju porasla je za više od 25% na veleprodajnim tržištima u Velikoj Britaniji i Europi, prije nego što se lagano smanjila. Trenutno je ispod vrhunaca zabilježenih ranije ovog mjeseca, ali više nego dvostruko u odnosu na razinu prije početka sukoba, piše BBC.

6:50 - Tri Palestinke ubijene su na okupiranoj Zapadnoj obali u iranskom raketnom napadu kasno u srijedu, priopćio je palestinski Crveni polumjesec. Raketa je pogodila frizerski salon u gradu Beit Awwa, jugozapadno od Hebrona, izvijestila je službena novinska agencija Palestinske uprave WAFA. Šest žena je ranjeno, od kojih jedna teško.

To je prvi smrtonosni iranski napad na palestinskom području i prvi u kojem su ubijeni Palestinci od početka američko-izraelskog rata s Iranom. Izraelska vojska izjavila je da su, po njenim informacijama, Palestinke poginule uslijed eksplozije kasetne municije, odnosno dijelova bojeve glave koja se raspada u sitne bombice koje se raspršuju na šire područje.

Izraelske zdravstvene službe objavile su u srijedu kasno navečer da je u iranskom raketnom napadu u središnjem dijelu Izraela stradao i jedan strani radnik. Najmanje 14 ljudi ubijeno je u Izraelu otkako su Izrael i SAD pokrenuli napade na Iran krajem veljače, izazvavši regionalni sukob. Iran svakodnevno raketama gađa Izrael, no do sada nije bilo izvješća o namjernom ciljanju palestinskih teritorija pod izraelskom okupacijom.

06:35 - Saudijska Arabija zadržava pravo vojno djelovati protiv Irana a svako povjerenje u odnosu s Teheranom je narušeno, rekao je saudijski ministar vanjskih poslova rano u četvrtak, nakon što je Rijad bio meta iranskih balističkih projektila. Iran je u srijedu optužio Izrael da je napao njegova postrojenja u ogromnom plinskom polju Južni Pars u velikoj eskalaciji američko-izraelskog rata koji je doveo do naglog porasta cijena nafte, te je uzvratio obećanjem napada na naftne i plinske ciljeve diljem Zaljeva, ispaljujući projektile na Katar i Saudijsku Arabiju.

U najoštrijim komentarima koji su izašli iz zaljevskog kraljevstva u gotovo tri tjedna rata, Farhan je optužio Iran za unaprijed smišljene neprijateljske akcije protiv svojih susjeda, i izravno i putem niza regionalnih saveznika. "Ovaj pritisak Irana će se politički i moralno obiti o glavu i svakako zadržavamo pravo poduzeti vojne akcije ako se to smatra potrebnim", rekao je saudijski ministar vanjskih poslova princ Faisal bin Farhan na konferenciji za novinare nakon sastanka visokih diplomata iz regije u Rijadu.

06:25 - Administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa razmatra raspoređivanje tisuća američkih vojnika kako bi pojačala svoju operaciju na Bliskom istoku, dok se američka vojska priprema za moguće sljedeće korake u svojoj kampanji protiv Irana, rekli su američki dužnosnik i tri osobe upoznate s tim pitanjem. Raspoređivanje pojačanja bi moglo pomoći Trumpu da dobije dodatne mogućnosti dok razmatra proširenje američkih operacija. Te mogućnosti uključuju osiguranje sigurnog prolaza za tankere s naftom kroz Hormuški tjesnac, misiju koja bi se prvenstveno ostvarila zračnim i pomorskim snagama, rekli su izvori. No osiguranje tjesnaca moglo bi značiti i raspoređivanje američkih trupa na iransku obalu, rekla su četiri izvora agencije Reuters, uključujući dva američka dužnosnika, koje Reuters nije imenovao.

Trumpova administracija također je raspravljala o mogućnostima slanja kopnenih snaga na iranski otok Kharg, središte za 90 posto iranskog izvoza nafte, rekle su tri osobe upoznate s tim pitanjem i tri američka dužnosnika. Jedan od dužnosnika rekao je da bi takva operacija bila vrlo rizična. Otok se nalazi u dosegu iranskih raketa i dronova.

06:15 - Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je u srijedu navečer da je napad na iransko plinsko polje Južni Pars izveo Izrael a da SAD i Katar nisu bili uključeni te zaprijetio odmazdom Iranu ako napadne Katar. "Sjedinjene Države nisu znale ništa o ovom konkretnom napadu, a zemlja Katar ni na koji način nije bila uključena u njega, niti je imala pojma da će se to dogoditi", napisao je Trump na Truth Socialu.

Trump je također rekao da Izrael neće izvoditi daljnje napade na iranske objekte u Južnom Parsu osim ako Iran ne napadne Katar i upozorio da će i SAD napasti te objekte ako Iran poduzme akcije protiv Dohe. Izrael nije javno preuzeo odgovornost za napad u Južnom Parsu. Prema Wall Street Journalu i Axiosu, Trump je unaprijed znao za izraelski plan napada na iranski dio najvećeg svjetskog nalazišta prirodnog plina i podržao ga je. Iran dijeli polje Južni Pars s Katarom, bliskim saveznikom SAD-a.

Iran je ranije izjavio da je Izrael u srijedu napao njegova postrojenja u Južnom Parsu, što je dovelo do velike eskalacije američko-izraelskog rata protiv Irana i naglog porasta cijena nafte. Teheran je uzvratio najavom napada na naftne i plinske ciljeve diljem Zaljeva, ispaljivanjem projektila na Saudijsku Arabiju i napadom na katarski industrijski grad Ras Laffan, središte energetske industrije.

Doha je kritizirala Izrael zbog "opasnog i neodgovornog" napada na iranska postrojenja u Južnom Parsu i osudila Iran zbog onoga što je nazvala "flagrantnim kršenjem" međunarodnog prava, protjeravši dva visoka iranska diplomata. Trump je na društvenim mrežama napisao da je Iran "neopravdano i nepravedno napao dio katarskog postrojenja za ukapljeni prirodni plin".

„IZRAEL NEĆE VIŠE NAPADATI u vezi s ovim iznimno važnim i vrijednim plinskim poljem Južni Pars, osim ako Iran nepromišljeno ne odluči napasti vrlo nevinu zemlju, u ovom slučaju Katar - u kojem slučaju će Sjedinjene Američke Države, sa ili bez pomoći ili pristanka Izraela, masovno dići u zrak cijelo plinsko polje Južni Pars“, poručio je.

SAD i Izrael započeli su rat protiv Irana 28. veljače. U napadima su u Iranu ubijene tisuće ljudi, uključujući njegovog vrhovnog vođu i šefa sigurnosti. Teheran je odgovorio napadima na Izrael i zemlje Perzijskog zaljeva koje su domaćini američkih vojnih baza. Rat je uzdrmao tržišta i uzrokovao neviđene poremećaje u opskrbi naftom, što je potaknulo nagli porast cijena.