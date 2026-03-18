SPECIJALNI KAMPOVI

Obučavaju migrante za borbu protiv Europljana? Pojavile se zabrinjavujuće optužbe: 'Postaje sve agresivnije'

Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
Foto: INTS KALNINS/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
18.03.2026.
u 14:52

Graničari u Latviji suočavaju se s ozbiljnim prijetnjama s obzirom na to da, kako je Normunds Mežviets kazao, postoje informacije da se migrante obučava da budu nasilniji

Bjelorusija obučava migrante za borbu protiv europskih graničara, naveo je Normunds Mežviets, čelnik latvijske sigurnosne službe, za The Telegraph. On ističe kako se migranti obučavaju u posebnim kampovima te da ih se gura preko granica Europske unije u Poljsku i baltičke države. To je dio eskalirajućeg hibridnog rata protiv Zapada, a Mežviets je opisao kako su se taktike Bjelorusije i Rusije mijenjale s vremenom.

"Sjećam se prvih godina, bile su prilično mirne, ali posljednjih godinu dana postaje sve agresivnije", rekao je pa opisao jednu taktiku kao "informacijsku operaciju“ protiv njegove zemlje. Naime, rekao je kako se migrantima - prije nego što budu gurnuti preko granice - pokazuju videozapisi s lažnim svjedočenjima ljudi koji su navodno bili žrtve nasilnih graničara koji ih tuku i muče. 

Graničari u Latviji suočavaju se s ozbiljnim prijetnjama s obzirom na to da, kako je Mežviets kazao, postoje informacije da se migrante obučava da budu nasilniji. Nije htio kazati što su točno njegovi obavještajni agenti otkrili, no rekao je kako je Bjelorusija izgradila infrastrukturu na granici, uključujući skladišta i hotele, te nedavno postavila kampove za obučavanje.

Komentirao je i nedavne navode poljskih dužnosnika koji su otkrili podzemlje tunele za ulazak u njihovu zemlju: "Mi još nismo vidjeli tunele kao naši poljski prijatelji, ali od početka smo vidjeli masovno gomilanje bjeloruskih vlasti i bjeloruskog KGB-a i graničara koji otvoreno promiču ovu ilegalnu migraciju."
