'Večernjakova domovnica mi je velika čast i poticaj. Iznenađen sam velikim brojem osvojenih glasova. Hvala svima!'

Među sretnim i ponosnim dobitnicima ovogodišnje Večernjakove domovnice u svečanom i reprezentativnom ambijentu Kurhausa u Bad Homburgu u Njemačkoj, prošle subote bio je i pjevač Anto Matković Grgić poznat kao Anto Beko, rođen u Sokolinama kraj Kotor Varoša u Bosni i Hercegovini, koji živi sa suprugom i dvije kćeri u štajerskom gradu Knittelfeldu u Austriji.

Ako se malo prošeta po društvenim mrežama, odmah je uočljivo da je Anto vrlo popularan pjevač i da su video zapisi s njegovim pjesmama pravi “hit”. Publika ga je već davno prepoznala po emotivnim domoljubnim i vjerskim pjesmama koje odražavaju njegov životni put i ljubav prema Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Čovjek s “Dvije domovine”, BiH i Hrvatskom, kako nam je kazao, ostao je i sam iznenađen ogromnim brojem glasova čitatelja, koji su za njega glasovali na portalima Večernjeg lista i Fenix-magazina. Riječ je o glasovima, koje je dobio ne samo od Hrvata iz njegove dvije domovine nego i iz drugih europskih i prekomorskih zemalja, SAD-a, Kanade, Australije…..

Osvojivši brojnu publiku u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ali i u Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj i ostatku hrvatskog iseljeništva popeo se je u subotu na sam glazbeni tron i upisao u povijest 20. Večernjakove domovnice, koji mnogi hrvatski umjetnici, kulturnjaci i sportaši u inozemstvu sanjaju.

Za Antu je u subotu, u Bad Homburgu taj dugo sanjani san postao stvarnost: Proglašen je u kategoriji “Glazbenik / glazbenica” godine “najpopularnijim glazbenikom hrvatskog iseljeništva”, za što je nagrađen prestižnom nagradom “Večernjakova domovnica 2026.”

Nagradu su mu u nazočnosti preko 400 gostiju i uzvanika, kao i predstavnika hrvatskog političkog vrha i drugih državnih institucija RH, te njemačkih, kao i branitelja i časnika Hrvatske vojske koji su tijekom Domovinskog rata služili u specijalnim postrojbama “Viribus Unitis”, uz buran pljesak publike, predali Croatiana Gregurić, savjetnica za pitanja hrvatskog iseljeništva u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan RH i Kristijan Bodrožić u ime” tvrtke RB IMPRA GmbH u njemačkom Waghäuselu. Naravno, uz čestitke dobitniku na još jednom njegovom profesionalnom uspjehu.

A kada smo kod uspjeha i titula moramo svakako spomenuti da Anto nije novo lice na glazbenoj sceni nego da je karijeru započeo još 1998. godine. Prvi album odnosno nosač zvuka je izdao 2004. godine. Zatim opet 2006. i 2010. Popularna pjesma “Dvije domovine”, emotivna Bekova oda između dvije zemlje Bosne i Hercegovine i Hrvatske izašla je 2014. godine, a 2016. pjesma “Ispod plavog neba”. U nizu domoljubnih pjesama nastala je i navijačka himna posvećena hrvatskim sportašima “Igraj Hrvatska”, te prošle godine “Naše boje”, pjesma o domovini, vjeri i identitetu, koja je postala “hit” među brojnim hrvatskim iseljenicima.

Anto nam je također otkrio kako upravo sa svojim timom odnosno prijateljima radi na novoj pjesmi i spotu, koji bi trebali biti objavljeni u svibnju ili lipnju ove godine. “Pred Svjetsko nogometno prvenstvo kao podrška našim Vatrenima, iako neće biti navijačka pjesma”, pojasnio nam je najpopularniji glazbenik hrvatskog iseljeništva i dobitnik Večernjakove domovnice 2026.

U razgovoru za Večernji list, na naš upit što za njega osobno znači titula najpopularnijeg glazbenika u hrvatskom iseljeništvu i Večernjakova domovnica, Anto nam je odgovorio:

“Velika je to i vrlo cijenjena nagrada. Već samo sudjelovanje na Večernjakovoj domovnici za mene je bio veliki događaj, čast i poticaj za dalje. Veliki sam trud uložio da moje pjesme budu prepoznate i da dokažem da su one rezultat mojih iskrenih osjećaja. Ugodno sam bio iznenađen da je za mene glasalo između 30 i 40.000 ljudi iz europskih, ali i iz prekomorskih zemalja. Najviše iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tome je vjerojatno doprinijela moja vrlo slušana pjesma “Naše boje”. U Hrvatskoj, u Velikoj kod Slavonske Požege sam živio sve do 2002., a onda sam te iste godine otišao u Austriju, gdje i danas živim.”

“Nas Hrvate koji živimo izvan Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ne razumiju da nam je domovina sve što imamo. Misle da su to samo fraze. Ali nisu. Svi mi sanjamo dan kada ćemo se vrati našoj kući na domaće ognjište. I vratiti ćemo se! Povratak se odužuje jer su mnogi od nas u inozemstvu osnovali obitelj, dobili djecu, koja se školuju. Ja nemam problema, jer meni koji živim blizu Graza, Zagreb, Slavonija, Zadar i cijela Hrvatska nisu daleko. Brzo sam tamo”, rekao je Beko.

U nastavku je naglasio kako i Austriju osjeća kao domovinu, jer u njoj je proveo najveći dio svog života. I da mu je ova zemlja dala najbitnije u životu. “Ovdje sam osnovao svoju obitelj. Bog mi je dao moju suprugi i dvije prekrasne kćeri, koje su mi sve na svijetu. Stalno smo zajedno, kuda god idemo. One su mi najveća i najvažnija podrška. Ja sam obiteljski čovjek”, zadovoljno je napomenuo Anto.

Upitan da nešto ispriča kada je i zašto prije Austrije živio i u Njemačkoj Anto nam je sjetno rekao kako je rođen u Bosni i Hercegovini i da je kao 15-godišnjak “prošao sva ratna zbivanja, od poniženja do torture”.

“Bogu hvala, ja sam svima oprostio. Trebam svoj mir. Kratko vrijeme sam nakon toga bio u Velikoj kod Slavonske Požege. Moj je brat je bio u Njemačkoj i zvao me je da dođem, ali ja nisam htio iz Hrvatske sve dok mi je drugi brat bio u logoru. Kada je pušten na slobodu otišao je kod našeg brata u Njemačku, a za njime i ja. Ali samo nakratko, jer sam ubrzo vidio, uz svo dužno poštovanje da tamo ne spadam, da mi je to strani svijet i htio sam se vratiti kući. Kako sam još bio maloljetan morao sam pričekati da napunim 18 godina. Nakon toga odmah sam se vratio u Hrvatsku i prijavio u hrvatsku vojsku. I u Slavoniji živio do 2002. godine. A onda krenuo put Austrije, gdje i danas živim”, rekao je naš sugovornik.

Hoćete i dalje nastaviti s domoljubnim pjesmama ili ćete promijeniti glazbeni žanr, bilo je naše sljedeće pitanje?

“Svaka moja pjesma je puna emocija prema ljudima, obitelji, domovini i vjeri. To je to o čemu želim i dalje pjevati i na tome ću i ostati. Odrastao sam u vjeri kao katolik u Bosni i Hercegovini. I oduvijek sam znao da sam Hrvat i onda kada se to nije glasno govorilo. Učio me je to moj djed i roditelji. Ali učili su me i da ne smijem druge omalovažavati i praviti se da sam bolji od ostalih”, odgovorio nam je Anto, napomenuvši kako je njegov život, djetinjstvo i čežnja za Bosnom i Hercegovinom opjevana u njegovim pjesmama. Uz primjedbu kako ne razumije one koji njegovu pjesmu “Naše boje” ne vide kao “naš ponos”.

“Imam podršku brojnih ljudi - i to mi je motiv”, poručio je najpopularniji glazbenik hrvatskog iseljeništva i dobitnik Večernjakove domovnice 2026. Posebno mu mnogo znači pjesma “Dvije domovine” u kojoj je opjevao, kako je rekao, za njega dva najveća katolička svetišta, koje osobno posjećuje, voli i mnogo mu znače: Podmilačje svetog Ive kod Jajca, jedno od najstarijih u BiH, te Međugorje.

Vezano uz prošlogodišnje najveće uspjehe, Anto Beko nam je rekao kako je kao glazbenik iz hrvatskog iseljeništva imao koncert u “Lisinskom” u Zagrebu. Nastupio je i na Hrvatskoj noći u Frankfurtu. “Ali najdraži prošlogodišnji nastup bio mi je 18. studenoga u Zagrebu, u zavjetnoj Crkvi Sveta Mati slobode. Tu sam pjevao moju pjesmu - Naše boje - kojom je odana počast žrtvama Vukovara i Škabrnje u Domovinskom ratu, koje su dale svoje živote da danas imamo slobodnu i samostalnu Hrvatsku i živimo u miru i slobodi”, naglasio je sjetno Beko, kojem će “Večernjakova domovnica” zasigurno otvoriti još mnoga vrata.

Po svemu navedenom, i dugotrajnom i burnom aplauzu publike koji je dobio na uručenju Večernjakove domovnice u Bad Homburgu, očito je ova prestižna izvandomovinska nagrada došla u prave ruke. Čestitke!