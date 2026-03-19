Stipo Mlinarić: Gdje je danas Milan Martić neka se zapitaju ovi iz Srbije koji daju takvo ime raketama'

Pojava vijesti u pojedinim srbijanskim medijima o novom raketnom sustavu nazvanom „zagrepčanke” izazvala je burne reakcije u Hrvatskoj, osobito zbog simbolike koja podsjeća na razdoblje Domovinskog rata, piše HRT. Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić upozorio je kako taj naziv nije bez težine, podsjetivši na ratna iskustva iz 1990-ih. „Svi dobro znamo kako je to završilo, gdje je danas Milan Martić neka se zapitaju ovi iz Srbije koji daju takvo ime raketama, gdje je taj narod kojeg je Milan Martić predstavljao i gdje je Srbija danas koja je podupirala to zlo, a gdje je Hrvatska,” naglasio je. „Prije nego što ispale te rakete na Hrvatsku neka prvo upale traktore jer će proći isto kao što su prošli '95 godine - tko takne u Hrvatskoj Hrvate tako prolazi,” poručio je.

Istodobno, pitanje obrambene strategije otvorio je predsjednik saborskog Odbora za obranu Arsen Bauk (SDP), upozorivši na kašnjenje ključnih odluka o opremanju Hrvatske vojske. „Hrvatski sabor je u srpnju prošle godine donio dugoročni plan razvoja oružanih snaga i zadužio Vladu da odlukom odredi prioritete u opremanju Hrvatske vojske, a ta odluka još nije donesena,” tvrdi Arsen Bauk, predsjednik saborskog Odbora za obranu (SDP). „To je svakako pitanje koje bi trebalo biti adresirano u toj odluci i možda raspravljeno na sjednici Vijeća za obranu,” rekao je.

Dotaknuo se i odnosa s Izraelom, naglasivši kako sigurnosna suradnja ovisi i o političkim procjenama. „Razlozi zbog koji je predsjednik države govorio o prekidu obrambene suradnje s Izraelom su bili zbog načina na koji je ta država djelovala po gazi. U tom smislu mi imamo pravo i dužnost birati one s kojima ćemo ostvarivati tu vrstu suradnje,” naglasio je.

Podsjetio je i na širi kontekst, uključujući nabavu francuskih Rafalea i povezanost sigurnosnih i političkih odluka. „Tu osim ovih obrambenih i stručnih stvari ima i dosta ovih političkih pitanja pa se otvorilo i pitanje suradnje s Izraelom, a tiče se konkretno uloge Izraela kod primanja Hrvatske u OECD. Tu su stvari dosta povezane, a u kompliciranoj svjetskoj situaciji, komplicirano je na njih i odgovoriti,” zaključio je.

S druge strane, HDZ-ov zastupnik Nikola Mažar pozvao je na brzu reakciju i koordinaciju državnog vrha. „Nemamo vremena ako želimo zaštiti sigurnost i stabilnost Hrvatske i naših građana,” tvrdi Nikola Mažar, saborski zastupnik HDZ-a, a najviši državni dužnosnici trebaju sjesti skupa i imati konstruktivne razgovore.

Naglasio je kako je modernizacija vojske već u fokusu institucija te da se očekuju konkretni koraci. „U prijedlogu Vlade Republike Hrvatske odnosno predsjednika u tom pozivu koji je upućen je jedna od točaka dnevnoga reda modernizacija i opremanje Hrvatske vojske u narednom periodu gdje bi načelnik Glavnog stožera, ali i časnici i stručnjaci koji rade na dugoročnom razvoju oružanih snaga, upoznali predsjednika Vlade i republike i sve one kojima je potrebno da se donesu određene odluke u kojem smjeru,” objasnio je.

Govoreći o budućim kapacitetima, istaknuo je dolazak američkih sustava HIMARS, uz odbacivanje političkih interpretacija procesa nabave. „Oprema i modernizacije Hrvatske vojske nije politička ni odluka jednog ministra već stručnjaka iz Glavnog stožera i časnika kojima je to zadaća i posao i koji na temelju strateških sigurnosnih procjena donose odluke o opremi Hrvatske vojske,” pojasnio je. „Na taj način ćemo i na ovu raketu (u Srbiji) donijeti odgovor, tvrdi on.

Zastupnik Nino Raspudić upozorio je pak na unutarnje političke napetosti koje, prema njegovu mišljenju, predstavljaju ozbiljniji problem od vanjskih prijetnji. „Veći problem od srbijanske nabave kineskih raketa je što dvije ključne osobe odgovorne za sigurnost i obranu Hrvatske se de facto više bave vlastitim sukobom i animozitetom nego sigurnošću Hrvatske,” upozorio je Nino Raspudić, saborski zastupnik stranke Drito. „Ta situacija je već katastrofalna. Mi smo došli do toga da oni razvlače i raspolavljaju hrvatskog vojnika - jedan kaže da se treba povući iz misije u Iraku, a drugi da ne treba,” rekao je.

Komentirajući potencijalnu prijetnju kineskih raketa, istaknuo je kako izravni scenarij sukoba nije vjerojatan, ali upozorio na nužnost jačanja obrambenih kapaciteta. „To nas ne smije uljuljkati i mi moramo imati svoju sigurnu protuzračnu obranu jer mi ne znamo što će biti s NATO-om za pet, deset ili dvadeset godina,” kazao je. „Dobro je da smo u NATO-u i želimo da NATO opstane, ali moramo biti spremni obraniti se i sami,” zaključio je.

Na kraju je otvorio i pitanje vjerodostojnosti informacija o kineskim sustavima, predlažući diplomatsko razjašnjenje situacije. „Ako Kinezi odgovore da nisu prodali onda je Vučić najveći klaun trenutačno na svijetu jer maše maketom. A ako kažu da su prodali ili se odbiju očitati oko toga mi onda moramo preispitati naše odnose s Kinom,” rekao je.