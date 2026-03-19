Nevjerojatna završnica u 'Potjeri', Lokas nije mogao vjerovati: 'Ovo je bilo za hitnu'

U večerašnjoj epizodi popularnog HRT-ovog kviza "Potjera" vidjeli smo jednu od najnapetijih završnica ikad. Naime, ekipa se borila protiv lovca Mladena, a nakon što su ispala prva tri natjecatelja, sam je ostao četvrti natjecatelj, 30-godišnji Noe iz Cresa. U prvoj minuti imao je nevjerojatnih 12 točnih odgovora, što mu je donijelo 6 tisuća eura prije borbe na ploči. Tada je izabrao višu ponudu i zaigrao za 22 tisuće eura, što je više i od rekordnih 115 tisuća kuna (15.272 eura), koje je osvojio Sven Marcelić.

Noe je i u završnoj igri pokazao respektabilno znanje i otišao na 16 koraka prednosti. U svoje dvije minute nije znao odgovore na 8 pitanja- Između ostalih nije znao da je mlinar Sima lik iz opere "Ero s onoga svijeta". Nije znao ni da je Schwabing četvrt u sjevernom dijelu Münchena, a nije prepoznao ni stihove pjesme Jinxa, te da su svi brojevi kojima je zadnja znamenka nula djeljivi s 2 i 5. "Ništa manje nisam ni očekivao", kazao je Mladen Vukorepa, a voditelj Joško Lokas dodao je kako je nastup u rangu onom Svena Marcelića, koji je imao čak 22 točna odgovora.

"Kako ste igrali moglo je biti i 20, ali i ovo je jedna od rekordnih rezultata", rekao je Vukorepa. No, u napetoj završnici lovac je stigao Nou doslovno u zadnjoj sekundi, odgovorivši na pitanje u kojoj se zemlji nalazi pokrajina Flevoland, a radilo se o Nizozemskoj.

"Spektakl!", komentirao je Mladen, a Joško se nadovezao: "Spektakl, srčani i hitna".

- Mislio sam da će me koštati ove dvije greške jer Noe je vrebao. Ne znam hoćete li imati ovako dobar iznos idući put, ali siguran sam da ćete pobijediti. Tako dobrog solo igrača dosad nisam vidio, a još ste i debitant. ne znam gdje ste bili do sada. Pobjeda je toliko velika koliko je velik protivnik. Nakon ovoga više nećete biti nepoznat kvizaš, komplimentirao je Mladen, a Joško je dodao da je sam ispisao pozivnicu za Superpotjeru.