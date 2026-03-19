Nevjerojatna završnica u 'Potjeri', Lokas nije mogao vjerovati: 'Ovo je bilo za hitnu'

Autor
Samir Milla
19.03.2026.
u 19:57

"Kako ste igrali moglo je biti i 20, ali i ovo je jedna od rekordnih rezultata", rekao je Vukorepa. No, u napetoj završnici lovac je stignuo Nou doslovno u zadnjoj sekundi, odgovorivši na pitanje u kojoj se zemlji nalazi pokrajina Flevoland, a radilo se o Nizozemskoj. "Spektakl!", komentirao je Mladen, a Joško se nadovezao: "Spektakl, srčani i hitna"

U večerašnjoj epizodi popularnog HRT-ovog kviza "Potjera" vidjeli smo jednu od najnapetijih završnica ikad. Naime, ekipa se borila protiv lovca Mladena, a nakon što su ispala prva tri natjecatelja, sam je ostao četvrti natjecatelj, 30-godišnji Noe iz Cresa. U prvoj minuti imao je nevjerojatnih 12 točnih odgovora, što mu je donijelo 6 tisuća eura prije borbe na ploči. Tada je izabrao višu ponudu i zaigrao za 22 tisuće eura, što je više i od rekordnih 115 tisuća kuna (15.272 eura), koje je osvojio Sven Marcelić. 

Noe je i u završnoj igri pokazao respektabilno znanje i otišao na 16 koraka prednosti. U svoje dvije minute nije znao odgovore na 8 pitanja- Između ostalih nije znao da je mlinar Sima lik iz opere "Ero s onoga svijeta". Nije znao ni da je Schwabing četvrt u sjevernom dijelu Münchena, a nije prepoznao ni stihove pjesme Jinxa, te da su svi brojevi kojima je zadnja znamenka nula djeljivi s 2 i 5.  "Ništa manje nisam ni očekivao", kazao je Mladen Vukorepa, a voditelj Joško Lokas dodao je kako je nastup u rangu onom Svena Marcelića, koji je imao čak 22 točna odgovora. 

FOTO Znate li zašto Petar Grašo uvijek nosi sunčane naočale? Otkrivena je tajna njegova zaštitnog znaka
"Kako ste igrali moglo je biti i 20, ali i ovo je jedna od rekordnih rezultata", rekao je Vukorepa. No, u napetoj završnici lovac je stigao Nou doslovno u zadnjoj sekundi, odgovorivši na pitanje u kojoj se zemlji nalazi pokrajina Flevoland, a radilo se o Nizozemskoj.
"Spektakl!", komentirao je Mladen, a Joško se nadovezao: "Spektakl, srčani i hitna". 

- Mislio sam da će me koštati ove dvije greške jer Noe je vrebao. Ne znam hoćete li imati ovako dobar iznos idući put, ali siguran sam da ćete pobijediti. Tako dobrog solo igrača dosad nisam vidio, a još ste i debitant. ne znam gdje ste bili do sada. Pobjeda je toliko velika koliko je velik protivnik. Nakon ovoga više nećete biti nepoznat kvizaš, komplimentirao je Mladen, a Joško je dodao da je sam ispisao pozivnicu za Superpotjeru. 

showbiz Mladen Vukorepa Joško Lokas kviz potjera

Komentara 6

IS
Ivan.S
20:45 19.03.2026.

Svaka čast. Čestitam i natjecatelju i lovcu! 👏

MA
Marinho
00:53 20.03.2026.

"stignuo" ???

RE
Realistic
00:00 20.03.2026.

Joško bi mogao zabavljat bakice u starackom domu sa svojim humorom

Mirjana Žižić:

'Najdraži prezenteri bili su mi Halle Berry i Goran Višnjić, a žao mi je što gledatelji ne vide uvijek sve reakcije publike'

Iskusna producentica Mirjana Žižić u svakom trenutku zna sve detalje dodjele Večernjakove ruže, od toga tko što radi, na kojoj poziciji mora stajati, u kojoj sekundi izlazi pred kamere, ukratko, koja kontrolira sve što se događa iza kamera. Stoga smo je ove godine zamolili da, između brojnih mailova, telefonskih poziva i Excel tablica, odvoji nekoliko minuta za naša blic-pitanja

Koncert Nine Badrić u Areni Zagreb
VELIKI PRIJATELJI

Nina Badrić emotivnom porukom čestitala Graši 50. rođendan: 'Ti si sigurno moj najdraži čovjek'

Od kad se znamo prekrasno se pratimo kroz karijeru i život i sretna sam što smo generacija (aj sta sad..godina gore dolje) pa smo na ovoj sceni stasali zajedno", napisala je, podsjetivši na njihove paralelne karijere koje su obilježile domaću pop glazbu. Nina nije štedjela komplimente na račun Grašinog karaktera, opisavši ga kao divnog čovjeka, prijatelja, sina, brata, strica, a sada i supruga i oca

Hrvoje Kečkeš i Dora Srdar
EMOTIVNO JAVLJANJE

Slušatelj se slomio u eteru za Dan očeva, voditeljica HRT-a briznula u plač: 'Vi ste pravi tata'

"Ja sam očuh, ali osjećam kao da sam im pravi tata", rekao je Damir kroz suze, boreći se za zrak. "Odgajam ih kao svoju djecu", dodao je, a njegova ranjivost i ljubav osjetile su se s druge strane etera. “Način života me navukao na to da nisam mogao imati vlastitu djecu, i onda sam dobio to troje djece”, rekao je slušatelj u emisiji "Doručak na Drugom", a njegova je priča rasplakala voditeljicu Doru

