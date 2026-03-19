Umberto Bossi preminuo u 84. godini života

Umberto Bossi, populistički vođa koji se borio za neovisnost sjeverne Italije i iz temelja promijenio nacionalnu politiku, umro je u četvrtak u bolnici u Vareseu, na sjeveru zemlje, potvrdili su izvori iz obitelji i stranke za Reuters. Imao je 84 godine. Uzrok smrti nije odmah objavljen.

"Umberto Bossi je svojom političkom strašću obilježio važnu fazu u talijanskoj povijesti i dao temeljni doprinos formiranju prve koalicije desnog centra", istaknula je premijerka Giorgia Meloni na društvenoj mreži X. "U ovom trenutku velike tuge, moje su misli uz njegovu obitelj i njegovu političku zajednicu."

Poznat po svojoj izravnosti i političkoj snalažljivosti, Bossi je 1989. osnovao secesionističku Sjevernu ligu, dajući glas nezadovoljnim poreznim obveznicima na bogatom sjeveru zemlje. Međutim, karijeru su mu poljuljale optužbe da su on i njegova obitelj pronevjerili stranačka sredstva. S mjesta čelnika Sjeverne lige povukao se 2012. godine. Godine 2017. osuđen je za prijevaru na dvije godine i tri mjeseca zatvora, no presuda je ukinuta 2019. jer je vrhovni sud presudio da je nastupila zastara.

Za svoje često fanatične pristaše, Bossi je bio neustrašivi zaštitnik prava sjeverne Italije. Za kritičare, bio je prostak i rasistički huškač. "Kad vidim talijansku zastavu, pobjesnim", rekao je tijekom skupa 1997. godine. "Tom zastavom brišem stražnjicu." Prema talijanskom zakonu vrijeđanje nacionalne zastave je ilegalno, zbog čega je dobio uvjetnu kaznu zatvora od 16 mjeseci.

Poznat po tome što se sljedbenicima obraćao u potkošulji dok je žvakao cigaru, Bossi je 1994. sklopio neočekivani savez sa Silviom Berlusconijem, pomogavši milijarderu i medijskom mogulu da dođe na vlast samo nekoliko mjeseci nakon ulaska u politiku. Često svadljivi Bossi brzo je uskratio potporu toj vladi, ali su dvojica političara kasnije izgladila nesuglasice. Sklopili su izborni savez koji im je donio vlast 2001., a ponovno i sedam godina kasnije.

Bossi je isprva tražio neovisnost za područje koje je nazivao Padanija – neodređenu geografsku zonu koja je obuhvaćala bogate regije oko doline rijeke Po, od Torina do Venecije. No, kako se stranka učvršćivala u nacionalnoj politici, Sjeverna liga je tiho odustala od secesionističkih ambicija i umjesto toga tražila veću autonomiju za svoja uporišta.

Stranka je evoluirala još dalje kada je sadašnji čelnik Matteo Salvini preuzeo vodstvo 2013. i izbacio Sjeverna iz njezina naziva u pokušaju da je pretvori u punopravnu nacionalnu snagu – potez koji je isprva doveo do rasta potpore, ali koji je Bossi oštro osudio.

Bossi je 2004. pretrpio težak moždani udar koji ga je nakratko izbacio iz aktivne politike. Mnoge je zadivio povratkom u javni život, a iako mu je govor nakon toga bio otežan, izgubio je malo od svoje vatre ili agresivnosti. Unatoč osudi za korupciju i razlazu sa Salvinijem, ponovno je izabran u Senat 2018. godine. Rijetko je viđen u vijećnici nakon što je 2019. pretrpio dodatne srčane probleme.