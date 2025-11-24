Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
TROŠI NATPROSJEČNO MNOGO

Njemačka postala europski rekorder. Na socijalu troši više od Skandinavaca

Foto: Reuters
1/3
VL
Autor
Nenad Kreizer/Hina
24.11.2025.
u 15:15

Pritom je vidljivo kako Njemačka natprosječno mnogo (11 posto) izdvaja za potrebe javne uprave a u usporedbi s ostalim zemljama, malo za potrebe obrazovanja (9,3 posto)

 Njemačka s 41 posto proračuna izdvaja najviše novca od svih europskih zemalja na socijalne programe poput mirovina, socijalne i zdravstvene pomoći te potpore za nezaposlene, proizlazi iz studije Instituta za njemačko gospodarstvo (IW) čije dijelove u ponedjeljak prenose njemački mediji. Kako prenosi dnevnik Rheinische Post pozivajući se na studiju, Njemačka je po izdvajanjima za osiguravanje socijalnih izdataka poput pokrivanja troškova mirovine, socijalnog i zdravstvenog osiguranja pretekla i skandinavske zemlje koje se općenito doživljavaju kao zemlje koje najviše izdvajaju za socijalni sektor.

Gotovo polovica svote koja se izdvaja za socijalne potrebe u Njemačkoj se utroši na podmirenja troškova mirovine. Ovi podaci su objavljeni na početku tjedna u kojem se u Bundestagu raspravlja o reformi mirovinskog sustava koja je nužna zbog demografskih izazova s kojima je suočena Njemačka. Studija IW-a je analizirala i druge stavke u budžetu uspoređujući Njemačku sa skandinavskim zemljama, Švicarskom, zemljama Beneluxa i Austrijom.

Pritom je vidljivo kako Njemačka natprosječno mnogo (11 posto) izdvaja za potrebe javne uprave a u usporedbi s ostalim zemljama, malo za potrebe obrazovanja (9,3 posto). Austrija i skandinavske zemlje s 13, odnosno 12 posto, izdvajaju mnogo više sredstava za obrazovanje.,Njemačka, uz zemlje Beneluxa, sa 16 posto izdvaja i najviše za zdravstveni sektor.

Veliki zaokret: Njemačka uvodi obavezno kartično plaćanje, gotovina odlazi u povijest?
Ključne riječi
mirovine državni proračun Njemačka

Komentara 1

Pogledaj Sve
OS
Ostrež
16:00 24.11.2025.

Samo nek Hans i Jurgen delaju od jutra do navečer tak da im od plaće mogu više odvojit za Mehmeda i Mustafu koji spavaju do podne pa onda čuče i puše

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja