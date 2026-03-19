Hitno podignute snage NATO-a: Ruski vojni zrakoplov upao u zračni prostor države članice

Ruski ratni zrakoplov SU-30 ušao je u estonski zračni prostor blizu otoka Vaindloo te tamo ostao oko jedne minute, kazao je ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna. Zrakoplovi NATO-a, točnije jedinice talijanskog ratnog zrakoplovstva, poletjeli su kako bi odbili rusku letjelicu. "Nije postojala prijetnja sigurnosti Estonije", rekao je estonski ministar.

Ovo je bilo prvi put ove godine da je ruski zrakoplov upao u estonski zračni prostor. U rujnu prošle godine, Estonija je priopćila da su tri ruska vojna zrakoplova upala na 12 minuta, dok je Ministarstvo obrane Rusije odbilo tu tvrdnju kao lažnu. Estonija je sada pozvala vršitelja dužnosti šefa ruske diplomatske misije u Tallinnu zbog incidenta, a rusko veleposlanstvo u Estoniji još se nije oglasilo, prenosi Daily Mail.

"Ruski obrazac se ne mijenja. NATO funkcionira. Naše nebo se nadgleda, štiti i brani u svakom trenutku", naveo je estonski premijer Kristen Michal. Riho Terras, bivši načelnik estonskih obrambenih snaga, poručio je: "Saveznici su reagirali i nije postojala prijetnja sigurnosti Estonije. Svako takvo kršenje, sada i u budućnosti, mora se dočekati čvrstim i dosljednim odgovorom.“