NOVI INCIDENT

Hitno podignute snage NATO-a: Ruski vojni zrakoplov upao u zračni prostor države članice

Russian Airborne Troops hold drills in Ryazan Region
Foto: Alexander Ryumin/NEWSCOM
1/2
Autor
Dora Taslak
19.03.2026.
u 14:45

"Ruski obrazac se ne mijenja. NATO funkcionira. Naše nebo se nadgleda, štiti i brani u svakom trenutku", naveo je estonski premijer Kristen Michal

Ruski ratni zrakoplov SU-30 ušao je u estonski zračni prostor blizu otoka Vaindloo te tamo ostao oko jedne minute, kazao je ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna. Zrakoplovi NATO-a, točnije jedinice talijanskog ratnog zrakoplovstva, poletjeli su kako bi odbili rusku letjelicu. "Nije postojala prijetnja sigurnosti Estonije", rekao je estonski ministar. 

Ovo je bilo prvi put ove godine da je ruski zrakoplov upao u estonski zračni prostor. U rujnu prošle godine, Estonija je priopćila da su tri ruska vojna zrakoplova upala na 12 minuta, dok je Ministarstvo obrane Rusije odbilo tu tvrdnju kao lažnu. Estonija je sada pozvala vršitelja dužnosti šefa ruske diplomatske misije u Tallinnu zbog incidenta, a rusko veleposlanstvo u Estoniji još se nije oglasilo, prenosi Daily Mail

"Ruski obrazac se ne mijenja. NATO funkcionira. Naše nebo se nadgleda, štiti i brani u svakom trenutku", naveo je estonski premijer Kristen Michal. Riho Terras, bivši načelnik estonskih obrambenih snaga, poručio je: "Saveznici su reagirali i nije postojala prijetnja sigurnosti Estonije. Svako takvo kršenje, sada i u budućnosti, mora se dočekati čvrstim i dosljednim odgovorom.“
NATO zrakoplov Rusija Estonija

Komentara 8

TR
Tricycle666
16:31 19.03.2026.

AHAHAHA daily mail objavio, pa taj DM cak i britanci smatraju za toaletni papir, to isto ko da 1944. za istinu prenosite Das Reich, Josepha Goebbelsa

TP
The_Point
18:16 19.03.2026.

Ovi svaki čas upadaju, a ovi se svaki čas dižu u zrak, ali kad se vrate i jedni i drugi moraju opet tražit parking.

Avatar Backup
Backup
16:56 19.03.2026.

Rusi gube rat u Ukrajini, pa nastoje skrenuti pozornost s te činjenice ovakvim provokacijama.

