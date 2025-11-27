Žustra rasprava u Saboru, SDP mahao toaletnim papirom, Plenković uzvratio: 'Vi ste digli mirovine 12, mi 300 eura'

Premijer Andrej Plenković, koji u četvrtak u Saboru 'brani' prijedlog državnoga proračuna za 2026. godinu, odbacio je SDP-ove tvrdnje o nedovoljnoj brizi za umirovljenike, podsjetivši da je u četiri godine SDP-ove vlade mirovina rasla 12 eura, a u mandatu njegove 300 eura. „Umirovljenike tretirate kao trošak“, spočitnuo je premijeru SDP-ov Saša Đujić, podsjećajući ga da godišnji dodatak na mirovinu iznosi svega šest eura po godini staža. „Znate li što se za to može kupiti“, upitao je premijera i pokazao mu paket toaletnog papira.

To nije kontinuitet brige za umirovljenike, nego poniženje i uvreda, umirovljenike tretirate kao trošak, izjavio je zastupnik, replicirajući premijeru. „To ste sigurno smislili u novom PR timu koji je RTL nadopunio svojim kadrovima kao signal objektivnosti“, uzvratio mu je premijer i podsjetio ga da je u mandatu SDP-ove vlade sveukupna mirovina porasla za „ova dva paketa u četiri godine, za 12 eura“.

"U našem mandatu porasla je više od 300 eura ili 82 posto, a dignut ćemo je još za 30 posto do 2028. godine“, naglasio je premijer i primijetio da ni Miro Bulj (Most), poznat po svojim nastupima, nije u sabornicu donosio toaletni papir.

„Kupite još jedno pakiranje neka vas podsjeća na vaš dar umirovljenicima“, rekao je Đujiću. Tih simboličnih šest eura po godini staža, nekome tko ima 30 godina staža, je 180 eura, a zahvaljujući tome što će se taj dodatak uračunati u iznos ukupne prosječne mirovine, ona će sa 1. siječnja proći granicu od 700 eura, odgovorio je Plenković Ivici Baksi (NP) koji se zauzeo i da se umirovljenicima ukine plaćanje TV pristojbe. Vaš amandman ćemo razmotriti, ne mogu decidirano obećati, rekao je zastupniku.

Odgovarajući Mireli Ahmetović (SDP) koja je upozorila na premalo mjesta u domovima za starije i njihovu skupoću, te pitala planira li država sufinancirati priuštiv smještaj starijih osoba „ili one nisu bitne“, Plenković je naglasio da gotovo četvrtina proračuna za 2026. ide isključivo za umirovljenike. Ove je godine izdvojeno 9,19 milijardi, dogodine će biti izdvojeno 10,2 milijarde, milijarda više, kazao je.

Sabina Glasovac (SDP) izjavila je kako je inkluzivni dodatak postao „slika debakla i nesposobnosti ove vlade“, jer je 105 tisuća neriješenih zahtjeva, a 15 tisuća onih koji ga nikad nisu dočekali, umrli su. „Novca ima i instrument funkcionira“, uzvratio joj je premijer i naveo da Hrvatska danas ima oko 650 tisuća osoba s invaliditetom od čega je onih s težim stupnjem invaliditeta oko 180 tisuća. Inkluzivni dodatak je u potpunosti rješenjima apsolviran i isplaćen svima koji su imali jednu od četiri naknade, ono o čemu sada raspravljamo su novi zahtjevi za koje nije sigurno da će svi dobiti taj dodatak, to ovisi o tijelima vještačenja, rekao je premijer.

Nekoliko oporbenih zastupnika, među njima i Ivana Kekin (Možemo) kritizirali su najavljeno poskupljenje dopunskog zdravstvenog osiguranja za više od 60 posto. Plenković tumači kako se cijena tog osiguranja nije mijenjala punih 12 godina, od 2013. iznosi 9,29 eura mjesečno, dok je trošak zdravstva u tom razdoblju porastao za 114 posto. U kontekstu rasta zdravstvenih usluga došli smo do zaključka da je ovo najprimjerenija razina, kazao je.

Odgovorio je na upit hoće li se teškim onkološkim bolesnicima dići naknade, kao što je obećano. Što se tiče bolovanja i tih naknada, i to će se riješiti, kazao je. Na primjedbu Borisa Piližote (SDP) da se dugovi u zdravstvu gomilaju, kazao je kako veledrogerijama danas ide 150 milijuna eura. „Pogledajte im dobiti, neće nitko propasti“, rekao je.

Potvrdio je da Vlada zna za problem oko 67 tisuća sudionika Domovinskog rata koji su umirovljeni prema zakonu o mirovinskom osiguranju i prosječna im je mirovina oko 634 eura te naveo kako je zamolio resorne ministre da vide točan broj te mogu li biti korisnici jednog i drugog režima.

Premijer je, odgovarajući na upit Magdalene Komes (HDZ) najavio da će Vlada nastaviti ulagati u poslijepotresnu obnovu Banovine. Učinili smo ogroman korak naprijed, nastavit ćemo s obnovom i investicijama, poručio je. Potvrdio je konstataciju Ivice Kukavice (DP) kako je demografija prioritet Vlade, ističući da je za proračun resornog ministarstva za iduću godinu osigurano 800 milijuna eura. Pohvalio se i izdvajanjima za obrazovanje i znanost. Izdvajanja za Ministarstvo znanosti i obrazovanja doći će skoro na pet milijardi eura, a investicijski ciklus u obrazovanje, kakav je bio unatrag deset godina, nismo imali od vremena bana Mažuranića, istaknuo je premijer odgovarajući HDZ-ovim Vesni Bedeković i Anđelki Salopek.