Samoproglašena država Franklin četiri je godine djelovala kao nepriznata država unutar SAD-a

Kada se govori o nastanku SAD-a, obično se priča završava pobjedom u američkom ratu za neovisnost i donošenjem Ustava. Međutim ima još zanimljivih priča o toj temi koje su, pogotovo nama u Europi, ostale na marginama. Mlada američka nacija bila je zadužena, teritorijalno neuredna i politički krhka. Upravo u tim okolnostima, na granici civilizacije i divljine, nastala je neobična politička tvorevina poznata kao – država Franklin. Bila je to samoproglašena republika koja je četiri i pol godine funkcionirala kao neovisna zemlja.



Početkom 1784. godine Sjeverna Karolina donijela je odluku koja je pokrenula cijeli niz događaja. Suočena s golemim ratnim dugovima, odlučila je ustupiti federalnom Kongresu oko 29 milijuna jutara zemljišta zapadno od Apalačkog gorja (teritorija koji danas čini istočni Tennessee). No nakon novih izbora, nova zakonodavna većina promijenila je mišljenje i povukla ponudu. To se, naravno, nije svidjelo desecima tisuća stanovnika koji su živjeli na tom području. Ti ljudi – lovci, farmeri i graničari – već su godinama osjećali da ih vlada u udaljenoj prijestolnici Sjeverne Karoline ignorira. Vijesti su do njih putovale tjednima. Zaštite od sukoba s autohtonim narodima, prije svega Cherokeejima, gotovo da nije bilo. A sada ih je matična država najprije ponudila Kongresu poput robe na rasprodaji, a onda se predomislila kao da se ništa nije dogodilo. Naseljenici su odlučili uzeti sudbinu u vlastite ruke.