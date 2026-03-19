Ugovorena obnova ceste do koje vodi most u Omišu

Ugovor o rekonstrukciji i modernizaciji županijske ceste Podstrana – Žrnovnica – Tugare, na području Splitsko-dalmatinske županije, potpisali su ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ravnatelja ŽUC-a Split Petar Škorić. Vlada RH osigurala je 10 milijuna eura za realizaciju projekta, dok će preostali dio sredstava osigurati SDŽ i lokalni partneri.

Butković je istaknuo kako je riječ o nastavku snažnih ulaganja u prometnu infrastrukturu na području Splita i okolice.

– U posljednje vrijeme intenzivno radimo na nizu projekata koji će dugoročno unaprijediti prometnu povezanost Splita i cijele županije: od tunela Kozjak, preko budućih rješenja na području Kaštela, pa sve do pravca prema Omišu. Ova prometnica posebno je važna jer dolazi kao konkretan odgovor na postojeća prometna opterećenja i sigurnosne izazove na terenu – poručio je Butković.

Riječ je o prometnici na koju vodi most na Cetini iznad Omiša i ključna je prometna alternativa do završetka brze ceste Split – Omiš. Župan Blaženko Boban naglasio je važnost projekta za lokalno stanovništvo i razvoj regije.

– Ovo je važan trenutak za našu županiju, posebno za građane istočnog dijela Splita, Omiša i okolnih općina. Riječ je o prometnici koja ima izniman značaj za svakodnevni život ljudi i za cjelokupan razvoj ovog prostora. Rekonstrukcijom ove prometnice značajno ćemo rasteretiti postojeće prometne pravce, povećati sigurnost u prometu i stvoriti kvalitetnije uvjete za razvoj naselja uz ovu dionicu. Ovo je ulaganje koje će imati dugoročne pozitivne učinke na kvalitetu života naših građana, ali i na razvoj turizma i gospodarstva cijelog područja – istaknuo je Boban. Ravnatelj ŽUC-a Petar Škorić naglasio je kako je projekt tehnički spreman te da slijedi njegova operativna realizacija. Radovi će početi ove godine.

– Radi se o zahtjevnom zahvatu koji uključuje rekonstrukciju prometnice, gradnju nogostupa, javne rasvjete i sustava odvodnje. Uskoro slijedi raspisivanje javne nabave – najavio je Škorić.