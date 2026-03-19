Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKI PROMETNI PROJEKT

Ugovorena obnova ceste do koje vodi most u Omišu

Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL
1/4
Autor
Slavica Vuković
19.03.2026.
u 20:30

Vlada je osigurala 10 milijuna eura, a preostali dio sredstava osigurat će Županija i lokalni partneri

Ugovor o rekonstrukciji i modernizaciji županijske ceste Podstrana – Žrnovnica – Tugare, na području Splitsko-dalmatinske županije, potpisali su ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ravnatelja ŽUC-a Split Petar Škorić. Vlada RH osigurala je 10 milijuna eura za realizaciju projekta, dok će preostali dio sredstava osigurati SDŽ i lokalni partneri.

Butković je istaknuo kako je riječ o nastavku snažnih ulaganja u prometnu infrastrukturu na području Splita i okolice.

– U posljednje vrijeme intenzivno radimo na nizu projekata koji će dugoročno unaprijediti prometnu povezanost Splita i cijele županije: od tunela Kozjak, preko budućih rješenja na području Kaštela, pa sve do pravca prema Omišu. Ova prometnica posebno je važna jer dolazi kao konkretan odgovor na postojeća prometna opterećenja i sigurnosne izazove na terenu – poručio je Butković.

Riječ je o prometnici na koju vodi most na Cetini iznad Omiša i ključna je prometna alternativa do završetka brze ceste Split – Omiš. Župan Blaženko Boban naglasio je važnost projekta za lokalno stanovništvo i razvoj regije.

– Ovo je važan trenutak za našu županiju, posebno za građane istočnog dijela Splita, Omiša i okolnih općina. Riječ je o prometnici koja ima izniman značaj za svakodnevni život ljudi i za cjelokupan razvoj ovog prostora. Rekonstrukcijom ove prometnice značajno ćemo rasteretiti postojeće prometne pravce, povećati sigurnost u prometu i stvoriti kvalitetnije uvjete za razvoj naselja uz ovu dionicu. Ovo je ulaganje koje će imati dugoročne pozitivne učinke na kvalitetu života naših građana, ali i na razvoj turizma i gospodarstva cijelog područja – istaknuo je Boban. Ravnatelj ŽUC-a Petar Škorić naglasio je kako je projekt tehnički spreman te da slijedi njegova operativna realizacija. Radovi će početi ove godine.

– Radi se o zahtjevnom zahvatu koji uključuje rekonstrukciju prometnice, gradnju nogostupa, javne rasvjete i sustava odvodnje. Uskoro slijedi raspisivanje javne nabave – najavio je Škorić.

1/55
Ključne riječi
Split Omiš rekonstrukcija cesta

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!