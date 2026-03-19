RAT NA BLISKOM ISTOKU

Ovih pet država NATO-a stalo je uz Trumpa. Dvije su s Balkana

Danijel Prerad
19.03.2026.
u 16:16

Trump je ovog tjedna priznao da je "većina" članica NATO-a rekla da će ostati izvan američko-izraelskog rata s Iranom, žestoko reagiravši na njihovo odbijanje da mu pomognu u rješavanju krize u Hormuškom tjesnacu

Dvije balkanske zemlje i dvije baltičke države, zajedno s Češkom, jedine su od 32 članice NATO-a koje su izdale javne jasne izjave podrške američko-izraelskim napadima na Iran, dok se predsjednik Donald Trump suočava s velikim otporom koalicije njegovom zahtjevu za pomoć u vojnoj operaciji, stoji u analizi Forbesa.

Trump je ovog tjedna priznao da je "većina" članica NATO-a rekla da će ostati izvan američko-izraelskog rata s Iranom, žestoko reagiravši na njihovo odbijanje da mu pomognu u rješavanju krize u Hormuškom tjesnacu. Do sada su jedine članice NATO-a koje su jasno podržale američko-izraelske napade na Iran Češka, Albanija, Sjeverna Makedonija, Litva i Latvija.

podrška Hormuški tjesnac Amerika rat Iran

MI
Mima
16:42 19.03.2026.

Bombastičan naslov, ne znam zašto se izstiče balkan u naslovu

Marko
17:11 19.03.2026.

A mađarska mornarica?

ljerka.p2911
16:37 19.03.2026.

Još jučer su "svi svjetski mediji" izvještavali o odbijenici Trumpu, a naši prenosili. Što je sad!?

