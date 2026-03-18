Krediti iz sjene srušili dionice Deutsche banke, mnogi se boje širenja zaraze

Dionica Deutsche Banke pala je oko 6 posto nakon što je banka ovaj tjedan otkrila da je na tržištu privatnih kredita izložena s oko 26 milijardi eura. Industrija privatnih kredita, koji se odobravaju mimo banaka, narasla je u globalno tržište vrijedno dva do tri bilijuna dolara. Već se neko vrijeme sumnjičavo gleda na privatno kreditiranje, kolokvijalno nazvano i bankarstvo u sjeni, jer ono izmiče kontroli regulatora i često je nejasno tko kome i koliko duguje. Mnogi se pritom pribojavaju ponavljanja krize iz 2008., čije posljedice svijet osjeća i danas. Nema podataka o razmjerima privatnih kredita u Hrvatskoj, no čak i ako ne postoji direktna izloženost, malo tko bi ostao pošteđen nove financijske krize. Napetosti su postale vidljive početkom ožujka kada je nekoliko fondova povezanih s BlackRockom, Blackstoneom ili Blue Owlom uvelo takozvane "gate" mehanizme, odnosno ograničenja povlačenja kapitala, nakon što su investitori zakucali na vrata sa zahtjevima za isplatu. Takve mjere same po sebi nisu znak krize, ali su tipičan signal da se u sektoru nešto počinje kuhati.