Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SKANDAL U ZDRAVSTVU

Možemo traži istražno povjerenstvo za Medikol

Zagreb: Ivana Kekin najavila Istražno povjerenstvo o Medikolu
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/5
Autori: Romana Kovačević Barišić, Hina
19.03.2026.
u 20:56

Pitanje je kako je nastao model u kojem se stotine milijuna eura javnog novca slijevaju privatniku

Možemo je jučer zatražio osnivanje saborskog Istražnog povjerenstva o aferi Medikol jer, kažu, žele da javnost dobije odgovore zašto država nije kupila PET/CT uređaje, koje je mogla kupiti za višestruko manje novca od onoga što Medikolu isplaćuje na godišnjoj razini. Ključna su pitanja kako je nastao model u kojem se stotine milijuna eura javnog novca slijevaju privatniku i zašto država nije kupila uređaje, koje je mogla kupiti za višestruko manje novca od onoga što Medikolu isplaćuje na godišnjoj razini. Povjerenstvo će se baviti i pitanjem tko je i zašto taj model politički i administrativno održavao te kako je moguće da država posluje s privatnim subjektom koji je završio u predstečajnoj nagodbi i imao dugovanja državi, bolnicama i dobavljačima.

“Tražimo da pred istražno povjerenstvo stanu Ivo Sanader, Neven Ljubičić, Darko Milinović, Jadranka Kosor, Andrej Plenković, Milan Kujundžić, Vili Beroš, Irena Hrstić, Željko Reiner kao tadašnji čelni čovjek KBC-a Zagreb u vrijeme kada je KBC tražio PET/CT i nije ga dobio, šefovi HZZO-a, kao i tadašnji SDP-ovi ministri zdravstva Rajko Ostojić i Siniša Varga”, najavila je saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo Ivana Kekin. Podsjetila je da je od 2007. Poliklinici Medikol isplaćeno više od 200 milijuna eura javnog novca.

Oglasio se i Medikol istaknuvši kako su 2008. Uspostavili PET/CT infrastrukturu u Hrvatskoj i do 2025. osigurali dijagnostiku za 155.000 pacijenata po cijeni koju određuje HZZO. Navode da je nalaz Državne revizije iz veljače 2024. potvrdio ulaganje Medikola u KBC Rijeka u iznosu od 734.130 EUR te je sklopljen sporazum prema kojim je Medikol uložio dodatnih 317.150,59 EUR u prostore koje koristi KBC Rijeka, a koje ne koristi Medikol. Ta je investicija umanjena za režijske troškove, nakon čega je utvrđeno da Medikol potražuje od KBC-a 72.399,06 eura.

“Medikol je kompenzirao dio svojih ulaganja u prostor kojeg koristi KBC Rijeka, prebijanjem troška za režije koji je utvrdio neovisni vještak. Nije nanio štetu ni KBC-u ni pacijentima. Naprotiv, KBC Rijeka je dobio trajno uređene prostore i prihod od zakupa, dok su pacijenti dobili pravodobnu PET/CT dijagnostiku”, tvrde iz Medikola.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić odbacila je u četvrtak optužbe Ivane Kekin o aferi Medikol, optuživši ju za zastrašivanje onkoloških pacijenata te je istaknula da HZZO usluge plaća po istoj cijeni kao u javnom sustavu i da Vlada aktivno nabavlja nove PET/CT uređaje za državne bolnice.

“Omjer javnih i privatnih uređaja uskoro će biti tri prema pet, što pokazuje da država postupno jača javni sustav, ali se još uvijek oslanja i na kapacitete privatnog sektora kako bi se osigurala dostupnost pacijentima”, rekla je ministrica.

Ključne riječi
javni novac zdravstvo pet/ct Možemo! medikol

Komentara 3

Pogledaj Sve
PR
PrvaPetoljetka
21:29 19.03.2026.

Mozemo je uz pomoc pojedinih medija pokrenuo hajku na privatnu tvrtku zbog jeftinog populizma.Ako imaju neke dokaze duznost im je da to prijave dorhu.Mediji koji u tome sudjeluju poslje ce cviliti zbog " slapp" tuzbi tuzbi.

KALIMERO
21:03 19.03.2026.

SDPovci definitivno nestaju s političke scene i potpuno ulaze u možemovsku pozadinu, a da toga ni najmanje nisu svjesni.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!