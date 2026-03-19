Možemo traži istražno povjerenstvo za Medikol

Možemo je jučer zatražio osnivanje saborskog Istražnog povjerenstva o aferi Medikol jer, kažu, žele da javnost dobije odgovore zašto država nije kupila PET/CT uređaje, koje je mogla kupiti za višestruko manje novca od onoga što Medikolu isplaćuje na godišnjoj razini. Ključna su pitanja kako je nastao model u kojem se stotine milijuna eura javnog novca slijevaju privatniku i zašto država nije kupila uređaje, koje je mogla kupiti za višestruko manje novca od onoga što Medikolu isplaćuje na godišnjoj razini. Povjerenstvo će se baviti i pitanjem tko je i zašto taj model politički i administrativno održavao te kako je moguće da država posluje s privatnim subjektom koji je završio u predstečajnoj nagodbi i imao dugovanja državi, bolnicama i dobavljačima.

“Tražimo da pred istražno povjerenstvo stanu Ivo Sanader, Neven Ljubičić, Darko Milinović, Jadranka Kosor, Andrej Plenković, Milan Kujundžić, Vili Beroš, Irena Hrstić, Željko Reiner kao tadašnji čelni čovjek KBC-a Zagreb u vrijeme kada je KBC tražio PET/CT i nije ga dobio, šefovi HZZO-a, kao i tadašnji SDP-ovi ministri zdravstva Rajko Ostojić i Siniša Varga”, najavila je saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo Ivana Kekin. Podsjetila je da je od 2007. Poliklinici Medikol isplaćeno više od 200 milijuna eura javnog novca.

Oglasio se i Medikol istaknuvši kako su 2008. Uspostavili PET/CT infrastrukturu u Hrvatskoj i do 2025. osigurali dijagnostiku za 155.000 pacijenata po cijeni koju određuje HZZO. Navode da je nalaz Državne revizije iz veljače 2024. potvrdio ulaganje Medikola u KBC Rijeka u iznosu od 734.130 EUR te je sklopljen sporazum prema kojim je Medikol uložio dodatnih 317.150,59 EUR u prostore koje koristi KBC Rijeka, a koje ne koristi Medikol. Ta je investicija umanjena za režijske troškove, nakon čega je utvrđeno da Medikol potražuje od KBC-a 72.399,06 eura.

“Medikol je kompenzirao dio svojih ulaganja u prostor kojeg koristi KBC Rijeka, prebijanjem troška za režije koji je utvrdio neovisni vještak. Nije nanio štetu ni KBC-u ni pacijentima. Naprotiv, KBC Rijeka je dobio trajno uređene prostore i prihod od zakupa, dok su pacijenti dobili pravodobnu PET/CT dijagnostiku”, tvrde iz Medikola.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić odbacila je u četvrtak optužbe Ivane Kekin o aferi Medikol, optuživši ju za zastrašivanje onkoloških pacijenata te je istaknula da HZZO usluge plaća po istoj cijeni kao u javnom sustavu i da Vlada aktivno nabavlja nove PET/CT uređaje za državne bolnice.

“Omjer javnih i privatnih uređaja uskoro će biti tri prema pet, što pokazuje da država postupno jača javni sustav, ali se još uvijek oslanja i na kapacitete privatnog sektora kako bi se osigurala dostupnost pacijentima”, rekla je ministrica.