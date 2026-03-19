Otkriveni potresni detalji o smrti influencerice: 'Moguće da je još bila živa kada su je stavili u kovčeg'

Otkrivene su nove potresne informacije o istrazi smrti austrijske influencerice Stefanie Pieper (32). Podsjetimo, ona je nestala bez traga 23. studenog 2025., a nekoliko dana kasnije otkriveno je kako je ubijena i zakopana u kovčegu u šumi u Sloveniji. Njezin bivši partner, Patrick M. (31), priznao je djelo. Sada se, prema rezultatima obdukcije, sumnja kako je žena možda još uvijek bila živa kada je stavljena u kovčeg i zakopana u šumi.

Žena je imala teške ozljede po licu, a sumnjalo se kako je ubijena gušenjem. Točno vrijeme njezino smrti i dalje je nejasno. No, sada istražitelji ne isključuju mogućnost da je Stefanie u početku bila samo u nesvijesti te da je kasnije, dok je bila u kovčegu, preminula. "Obdukcija nije mogla nedvosmisleno utvrditi kada je mlada žena umrla. Sasvim je moguće da je još bila živa kada su je stavili u kovčeg. Jednako je moguće da je prije toga ubijena gušenjem", kazao je dr. Christian Kroschl, glasnogovornik Državnog odvjetništva Graz, za Bild.

Osumnjičeni je, prema austrijskim medijima, ispričao da je došlo do svađe tijekom njihova susreta. Stefanie je navodno uzela nož i htjela se ozlijediti, a on je to pokušao spriječiti, uhvativši je za vrat. No, Bild napominje kako ta verzija priče ne odgovara nalazima sudske medicine. Nakon djela, Patrick M. je navodno satima vozio pa tijelo stavio u tirkizni kovčeg. Otišao je u Sloveniju te tamo zakopao ženu.

Obrana tvrdi da je 31-godišnjak u vrijeme djela bio pod utjecajem kokaina, no rezultati testova još nisu dostupni. Nakon uhićenja u Sloveniji, muškarac je izručen Austriji i nalazi se u istražnom zatvoru. Suđenje bi mu trebalo početi ove godine, a u slučaju osude, prijeti mu doživotni zatvor.