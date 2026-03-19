Iran pogodio 'najmoćniji avion na svijetu': Otkrivene slabosti u američkom bombarderu kojeg masovno kupuje Europa

U jeku pojačanih vojnih napetosti na Bliskom istoku, američki borbeni zrakoplov F-35 našao se u središtu ozbiljnog incidenta tijekom borbene misije iznad Irana. Prema dostupnim informacijama, zrakoplov je pretrpio oštećenje uslijed djelovanja za koje se vjeruje da dolazi s iranske strane, nakon čega je bio prisiljen na hitno slijetanje u američku vojnu bazu u regiji.

Kako piše CNN, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, riječ je o prvom slučaju u aktualnom sukobu da je Iran uspio pogoditi američki vojni zrakoplov. Unatoč incidentu, zrakoplov je uspješno prizemljen, a pilot se nalazi u stabilnom stanju. Incident dolazi u trenutku kada američki dužnosnici ističu uspješnost svoje vojne kampanje. Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je kako Sjedinjene Američke Države „odlučno pobjeđuju“ te da je iranska protuzračna obrana u velikoj mjeri onesposobljena. Ipak, ovaj događaj ukazuje na to da rizici na terenu i dalje ostaju visoki, čak i za najnapredniju vojnu tehnologiju.

🇮🇷🇺🇸 Footage shows the moment an F-35 fighter jet was destroyed over Iranian skies.



IRGC: The hostile US army's F35 fighter jet in central Iranian airspace at 2:50 AM today was hit and seriously damaged by the advanced new air defense system of the IRGC Aerospace Force — The… https://t.co/fNcXIPayFK pic.twitter.com/desvgSWC5K — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 19, 2026

Upravo je F-35 simbol te tehnološke nadmoći. Riječ je o borbenom zrakoplovu pete generacije američkog proizvođača Lockheed Martin, koji se smatra najmodernijim avionom današnjice. Njegova ključna prednost je 'stealth tehnologija' (tehnologija niske uočljivosti), koja mu omogućuje smanjenu radarsku vidljivost zahvaljujući posebnom dizajnu i materijalima koji apsorbiraju radarske valove. Cilj nije potpuna nevidljivost, već taktička prednost, da neprijatelj zrakoplov uoči prekasno.

No F-35 nije samo lovac, on je i leteće zapovjedno središte. Zahvaljujući sustavu senzorske fuzije, prikuplja i obrađuje ogromne količine podataka iz različitih izvora, uključujući radar, infracrvene kamere i elektroničke sustave. Sve informacije objedinjene su u jasnu sliku bojišta koju pilot vidi u realnom vremenu, ali i dijeli s drugim savezničkim snagama. Posebno impresivan je sustav DAS, koji pilotu omogućuje potpunu preglednost od 360 stupnjeva. Uz pomoć kamera raspoređenih po cijelom zrakoplovu i napredne kacige, pilot može „gledati kroz avion“, što značajno povećava njegovu situacijsku svijest i sposobnost reakcije.

F-35 pokreće snažni motor Pratt & Whitney F135, koji mu omogućuje brzine veće od 1,6 Macha, odnosno oko 1.900 kilometara na sat. Razvijen je u tri varijante, F-35A za zračne snage, F-35B s mogućnošću vertikalnog slijetanja te F-35C za operacije s nosača zrakoplova, čime zadovoljava potrebe različitih vojnih grana. Zrakoplov primarno nosi naoružanje u unutarnjim spremnicima kako bi zadržao stealth prednosti, no u određenim situacijama može koristiti i vanjske nosače, prelazeći u tzv. 'beast mode' s maksimalnom vatrenom moći.

U nedavnim operacijama, uključujući i one nad Iranom, F-35 je imao ključnu ulogu u neutralizaciji protuzračne obrane i koordinaciji napada, čime je omogućio sigurnije djelovanje drugih zrakoplova. Upravo zato mnoge države, uključujući Njemačku, Veliku Britaniju, Italiju, Nizozemsku, Finsku i Švicarsku, uvele su ovaj zrakoplov u svoje oružane snage.