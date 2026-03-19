Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Ključni summit u Bruxellesu

Počeo Orban show: Imamo samo jedan uvjet za Ukrajinu, sve drugo su bajke

European Union leaders' summit in Brussels
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Autor
Tomislav Krasnec
19.03.2026.
u 11:24

Hrvatski premijer Andrej Plenković u svojoj je izjavi objašnjavao da svi, pa i Orban, dobro znaju da neruska nafta već dolazi do Mađarske sasvim uredno preko Hrvatske i Jadranskog naftovoda (Janaf)

Na ulasku na upravo započeti summit Europskog vijeća u Bruxellesu mađarski premijer Viktor Orban ponovio je da ostaje na stavu da neće podržati nikakvu odluku u korist Ukrajine dok ruska nafta kroz naftovod Družba preko Ukrajine ne počne ponovo stizati do Mađarske, a hrvatski premijer Andrej Plenković u svojoj je izjavi objašnjavao da svi, pa i Orban, dobro znaju da neruska nafta već dolazi do Mađarske sasvim uredno preko Hrvatske i Jadranskog naftovoda (Janaf). Plenković je komentirao i jučerašnju reakciju predsjednika Republike Zorana Milanovića na premijerov prijedlog za sazivanjem sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost.
 

- Za razliku od njega, moje inicijative za sazivanjem sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost dolaze u trenucima kad su velike globalne krize koje imaju utjecaj na nas. Tako je bilo kad je započela ruska invazija na Ukrajinu. Sad imate veliki rat na Bliskom istoku oko kojeg cijeli svijet treperi. Barel nafte je na 110 dolara, za 50 % raste cijena plina… Ali nema veze, ima vremena, naći ćemo se kad bude?! Vrlo je bitno da javnost razumije tu poruku. Mi potičemo sastanak kad je stvarno bitno. Ali budući da sastanka neće biti, mi ćemo raditi svoje kao što radimo i sada, štiti građane i gospdoarstvo, pa kad završe izleti možda sastanka i bude al’ možda ni mi ne budemo imali vremena u budućnosti - komentirao je Plenković jučerašnju Milanovićevu reakciju iz koje proizlazi da predsjednik Republike pristaje na sjednicu VNS-a, ali da neće žuriti s održavanjem te sjednice.

U izjavi na temu Janafa i opskrbe Mađarske i Slovačke naftom, premijer Plenković je i hrvatskim i stranim novinarima u Bruxellesu prenio podatak koliko je tankera s neruskom naftom već isrcano na Krku i putem Janafa transportirano prema Mađarskoj i Slovačkoj.

- Naručeno je 13 tankera, svi su s neruskom naftom, od toga je 4-5 tankera već iskrcano i putem Janafa transportirano. Otprilike milijun i pol tona u mjesec dana je ukupno otišlo. Ako to pomnožite s 12, vidjet ćete da Hrvatska može isoručiti svu potrebnu naftu i Mađarskoj i Slovačkoj. Kao prijatelj i dobar susjed Mađarske i Slovačke, mi im poručujemo da ćemo im osigurati sigurnost opskrbe. Putem Janafa će dobiti svu potrebnu naftu. Smisao sankcija iz 2022. bio je da se dopusti tranzicijsko razdoblje i da se preorijentiraju na naftu neruskog porijekla. Mi ovime dokazujemo da možemo te dvije zemlje snabdijevati. Hrvatska je tu, ne kao sekundarni, ne kao alternativni, ne kao nepouzdani, ne kao skupi, nego kao primarni i pouzdani pravac koji osigurava Mađarskoj i Slovačkoj da njihove ekonomije funkcioniraju normalno - rekao je Plenković.

Mađarski premijer Orban u svojoj izjavi na ulasku na summit nije spominjao Janaf i Hrvatsku, nego je inzistirao na stavu da neće dopustiti nikakvu odluku koja bi išla u korist Ukrajine dok Ukrajina ne nastavi do Mađarske dopremati rusku naftu kroz naftovod Družba, koji je oštećen ruskim vojnim djelovanjem krajem siječnja. - Želimo naftu, koja je naša, i koju sada blokiraju Ukrajinci. Stav Mađarske je vrlo jednostavan. Spremni smo podržati Ukrajinu kad dobijemo našu naftu koju oni blokiraju. Čekamo naftu. Sve drugo su bajke - rekao je Orban.

Ključne riječi
Ukrajina Bruxelles Summit EU Orban

Komentara 18

Pogledaj Sve
Avatar moreplovac
moreplovac
11:44 19.03.2026.

Uh, ovaj tip je svaki dan sve deblji. I to u vrijeme korizme.

Avatar korisničko_ime
korisničko_ime
11:45 19.03.2026.

Podsjet ću da je njegova obitelj bacala pune pelene na odmorištima u Hrvatskoj. Pelenaši Orbanovi.

Avatar gremo20
gremo20
11:47 19.03.2026.

Orban i Mađarska moraju shvatiti da ne mogu sjediti na 2 stolice! Odnosno mogu ili biti dio EU i odustati od ruske nafte (za što su i sami digli ruke!!!!) kojom rusi već 4 godine financiraju agresiju na Ukrajinu i ruše životni standard svih nas, ili i formalno postati ruski vazali i ljubiti putinu cipele!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Kopenhagen - glavni i najveći grad Danske
Video sadržaj
NOVI PRISTUP

U ovim gradovima turisti sada mogu dobiti besplatne ture i kavu: Evo što trebaju napraviti

Turisti će, uz dokaz poput fotografije ili karte, moći ostvariti pogodnosti kao što su besplatne ture, kava ili popusti na ulaznice za gradske atrakcije. Bremen već ima slična iskustva kroz suradnju s Deutsche Bahnom, u sklopu koje se nagrađuju gosti koji u grad dolaze noćnim vlakom. “Kampanja ima odlične reakcije naših posjetitelja i potaknula nas je da dodatno proširimo koncept, jačajući Bremen kao održivu destinaciju“

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!