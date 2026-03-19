Počeo Orban show: Imamo samo jedan uvjet za Ukrajinu, sve drugo su bajke

Na ulasku na upravo započeti summit Europskog vijeća u Bruxellesu mađarski premijer Viktor Orban ponovio je da ostaje na stavu da neće podržati nikakvu odluku u korist Ukrajine dok ruska nafta kroz naftovod Družba preko Ukrajine ne počne ponovo stizati do Mađarske, a hrvatski premijer Andrej Plenković u svojoj je izjavi objašnjavao da svi, pa i Orban, dobro znaju da neruska nafta već dolazi do Mađarske sasvim uredno preko Hrvatske i Jadranskog naftovoda (Janaf). Plenković je komentirao i jučerašnju reakciju predsjednika Republike Zorana Milanovića na premijerov prijedlog za sazivanjem sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost.



- Za razliku od njega, moje inicijative za sazivanjem sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost dolaze u trenucima kad su velike globalne krize koje imaju utjecaj na nas. Tako je bilo kad je započela ruska invazija na Ukrajinu. Sad imate veliki rat na Bliskom istoku oko kojeg cijeli svijet treperi. Barel nafte je na 110 dolara, za 50 % raste cijena plina… Ali nema veze, ima vremena, naći ćemo se kad bude?! Vrlo je bitno da javnost razumije tu poruku. Mi potičemo sastanak kad je stvarno bitno. Ali budući da sastanka neće biti, mi ćemo raditi svoje kao što radimo i sada, štiti građane i gospdoarstvo, pa kad završe izleti možda sastanka i bude al’ možda ni mi ne budemo imali vremena u budućnosti - komentirao je Plenković jučerašnju Milanovićevu reakciju iz koje proizlazi da predsjednik Republike pristaje na sjednicu VNS-a, ali da neće žuriti s održavanjem te sjednice.

U izjavi na temu Janafa i opskrbe Mađarske i Slovačke naftom, premijer Plenković je i hrvatskim i stranim novinarima u Bruxellesu prenio podatak koliko je tankera s neruskom naftom već isrcano na Krku i putem Janafa transportirano prema Mađarskoj i Slovačkoj.

- Naručeno je 13 tankera, svi su s neruskom naftom, od toga je 4-5 tankera već iskrcano i putem Janafa transportirano. Otprilike milijun i pol tona u mjesec dana je ukupno otišlo. Ako to pomnožite s 12, vidjet ćete da Hrvatska može isoručiti svu potrebnu naftu i Mađarskoj i Slovačkoj. Kao prijatelj i dobar susjed Mađarske i Slovačke, mi im poručujemo da ćemo im osigurati sigurnost opskrbe. Putem Janafa će dobiti svu potrebnu naftu. Smisao sankcija iz 2022. bio je da se dopusti tranzicijsko razdoblje i da se preorijentiraju na naftu neruskog porijekla. Mi ovime dokazujemo da možemo te dvije zemlje snabdijevati. Hrvatska je tu, ne kao sekundarni, ne kao alternativni, ne kao nepouzdani, ne kao skupi, nego kao primarni i pouzdani pravac koji osigurava Mađarskoj i Slovačkoj da njihove ekonomije funkcioniraju normalno - rekao je Plenković.

Mađarski premijer Orban u svojoj izjavi na ulasku na summit nije spominjao Janaf i Hrvatsku, nego je inzistirao na stavu da neće dopustiti nikakvu odluku koja bi išla u korist Ukrajine dok Ukrajina ne nastavi do Mađarske dopremati rusku naftu kroz naftovod Družba, koji je oštećen ruskim vojnim djelovanjem krajem siječnja. - Želimo naftu, koja je naša, i koju sada blokiraju Ukrajinci. Stav Mađarske je vrlo jednostavan. Spremni smo podržati Ukrajinu kad dobijemo našu naftu koju oni blokiraju. Čekamo naftu. Sve drugo su bajke - rekao je Orban.