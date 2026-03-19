Kardiolog otkriva: 'Nakon 20 godina liječenja srčanih udara, ovih 7 stvari nikada ne radim iza 19 sati'

Srčane bolesti ne nastaju preko noći. One se razvijaju godinama, kroz tihe i ponavljajuće signale koji uključuju obrasce krvnog tlaka, upalne procese, regulaciju glukoze i kvalitetu sna. Mnogi od tih ključnih čimbenika oblikovani su našim rutinskim večernjim ponašanjem. Dr. Bhojraj, jedan od pionira u kombiniranju precizne kardiologije s medicinom životnog stila, tvrdi za CNBC da se najvažnije bitke za zdravlje srca ne vode u bolničkim dvoranama, već u satima između zalaska sunca i odlaska na spavanje. Kroz svoju praksu shvatio je da srčani udari rijetko dolaze kao rezultat jedne dramatične odluke; oni su češće ishod tisuća malih, svakodnevnih kompromisa koji s godinama postanu opasna navika.

Temelj njegove filozofije leži u razumijevanju našeg unutarnjeg biološkog sata, poznatog kao cirkadijalni ritam, te ravnoteže između dva stanja živčanog sustava. Danju dominira simpatički sustav, naš "bori se ili bježi" mehanizam, koji nas drži budnima i produktivnima. Noću bi kontrolu trebao preuzeti parasimpatički sustav, zadužen za "odmor i popravak". Problem je, kako objašnjava dr. Bhojraj, što moderni život ometa taj prijelaz. Večernje navike često drže tijelo u stanju povišene pripravnosti, sprječavajući ga da obavi ključne procese noćne regeneracije, prijeko potrebne za zdravlje krvnih žila. Zbog toga je tijelu potrebna svojevrsna "pista za slijetanje" kako bi se sigurno prizemljilo iz dnevnog stresa u noćni oporavak. Evo sedam stvari koje dr. Bhojraj nikada ne radi nakon 19 sati:

1. Kasna i teška večera: Naše metaboličke funkcije prate ritam sunca. U večernjim satima osjetljivost na inzulin prirodno opada, što znači da je tijelo manje učinkovito u obradi šećera i masti. Konzumacija hrane kasno navečer, kako pokazuju brojne studije, povezana je s višom razinom šećera u krvi nakon obroka, poremećenom razgradnjom lipida i pojačanim upalnim procesima.

2. Alkohol za opuštanje: Iako se čini da čaša vina opušta, na tijelo djeluje suprotno. Čak i umjerena konzumacija alkohola navečer remeti arhitekturu sna, potiskuje REM fazu i ometa proizvodnju melatonina. Također, povisuje puls u mirovanju i sprječava normalan noćni pad krvnog tlaka, obrazac koji je snažno povezan s povećanim kardiovaskularnim rizikom.

3. Intenzivna tjelovježba: Iako je jedan od najboljih darova za srce, naporan trening u devet sati navečer održava razinu kortizola, hormona stresa, povišenom i odgađa prijelaz tijela u stanje oporavka. To može odgoditi san, povisiti noćni puls i smanjiti varijabilnost srčanog ritma. Dr. Bhojraj to slikovito opisuje: "Vašem srcu treba pista za usporavanje, a ne posljednji sprint prije ponoći."

4. Mentalna stimulacija pred spavanje: Naš živčani sustav ne razlikuje stvarnu prijetnju od one na ekranu. Bilo da se radi o napetoj političkoj raspravi, reality showu ili neizvjesnoj utakmici, psihološki stres aktivira simpatički sustav, podižući puls i krvni tlak. "Paliti hormone stresa neposredno prije spavanja je kao da stisnete papučicu gasa dok već ulazite u garažu", upozorava kardiolog.

5. Emocionalno nabijeni razgovori: Akutni stres uzrokovan ljutnjom ili svađom naglo podiže kortizol i može izazvati aritmije ili čak srčane događaje kod osjetljivih osoba. Ovakvi razgovori mogu imati stvarne posljedice na srce. "Neki su razgovori važni, ali ne moraju se svi dogoditi večeras", naglašava on, savjetujući da se teške teme ostave za jutro kada je živčani sustav otporniji.

6. Izlaganje plavom svjetlu s ekrana: Telefoni, tableti i televizori emitiraju plavo svjetlo koje dokazano odgađa oslobađanje melatonina, hormona ključnog za san i regulaciju krvnog tlaka. Kronični poremećaj sna izravno je povezan s hipertenzijom, inzulinskom rezistencijom i upalama.

7. Boravak pod jakim, stropnim svjetlima: Upravljanje izloženošću svjetlu je ključno. Jaka rasvjeta navečer šalje mozgu signal da je još dan, što ometa prirodne tjelesne ritmove. Dr. Bhojraj preporučuje korištenje toplih, prigušenih žarulja u razini očiju kako bi se oponašao prirodni zalazak sunca, a osobno čak koristi crvene žarulje u kupaonici dok se priprema za spavanje.

Njegovo pravilo nakon 19 sati je jednostavno: smanjiti ometanje cirkadijalnog ritma i stres simpatičkog živčanog sustava kako bi se srce moglo uistinu oporaviti.